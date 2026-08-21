Национал отряза Ливърпул

Ливърпул е проучил възможността да привлече нападателя на Реал Мадрид Ендрик, но бразилецът не обмисля раздяла с испанския гранд.

Според ESPN Brasil младият футболист е отхвърлил идеята за трансфер на „Анфийлд“, предава "Гонг". Желанието му е да остане на „Сантиаго Бернабеу“ и да се пребори за място в състава на Жозе Моуриньо.

Шансовете на Ендрик да получава редовно игрово време намаляха още повече след привличането на Ян Диоманде от РБ Лайпциг. Това е накарало Ливърпул да отправи запитване за неговата ситуация, съобщава Пол Джойс от The Times.

Въпреки засилената конкуренция в атаката Реал Мадрид също не възнамерява да се разделя с бразилеца. Така евентуална сделка на този етап изглежда малко вероятна, тъй като позициите на клуба и футболиста съвпадат - Ендрик ще остане в Мадрид и ще се бори за повече игрови минути.