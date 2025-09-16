Любопитно име се завръща в родния футбол

Любопитно име ще влезе в щаба на новия селекционер на младежкия ни национален отбор Тодор Янчев. Става въпрос за сина на Стойчо Младенов – Стойчо-младши, разбра „Тема Спорт“.

Той ще е помощник-треньор на бившия капитан на армейците. Янчев ще бъде обявен от БФС след заседанието на Изпълкома на 24 септември (сряда). Той ще замени Александър Димитров, който ще застане начело на мъжете.

За последно Стойчо Младенов-младши, който в края на август навърши 40 години, е работил с баща си в казахстанския Кайсар в периода 2016-2020 г. Преди това през 2013-15 г. е част от щаба му и в ЦСКА.

Като футболист Стойчо-младши действа като атакуващ халф. Логично кариерата му започва в школата на армейците. Той обаче не успява да пробие в първия отбор и следват периоди в Локомотив Мездра, Нафтекс, Вихрен, Миньор Пк, Академик Сф, Спортист Своге, Берое, Етър и последно Локо София през пролетта на 2012 година, след което спира с футбола.

Както е известно, Стойчо Младенов има и по-голям син – Александър, който обаче не се е насочил към треньорството. Със смяната на караула при младежите се слага край на династията на Александър Димитров начело на селекцията ни до 21 г. Той бе назначен на поста през декември 2018 година и оттогава неизменно е на поста.

Тодор Янчев пък за последно бе начело на Ботев Враца в Първа лига, през есента на миналата година, а преди това бе треньор на ЦСКА 1948.

