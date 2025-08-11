Левски с чакана новина за феновете

От Левски съобщиха подробности относно билетите за гостуването на Сабах в Баку. За привържениците на "сините" е предвиден 21 блок на "Банк Республика Арена". Левски спечели първия мач срещу азерите на стадион "Георги Аспарухов" с 1:0 с гол в добавеното време на Борислав Рупанов.

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,

Билетите за ревaнша от 3-тия кръг на UEFA Conference League между "Сабах" и "Левски" ще се продават на каса на Alinja Stadium в деня на мача, 14 август, от 10:00 часа до края на първото полувреме на срещата. Касата се намира на следната локация: https://maps.app.goo.gl/qUAULnkUNByvbzqGA

Цената на билета е 2 азербайджански маната. При покупката на билет за срещата е задължително представянето на международен паспорт. За "сините" фенове е предвиден блок 21 на Alinja Stadium."

