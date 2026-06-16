Левски излиза срещу коварен съперник в ШЛ, ЦСКА бори стар познат в Лига Европа

Жребият за европейските клубни турнири определи съперниците на родните грандове в първите квалификационни кръгове.

В Шампионската лига непоставеният тим на Левски ще премери сили с първенеца на Босна и Херцеговина - Борац Баня Лука, като „сините“ ще бъдат гости в първия двубой и домакини на реванша. Точните дати и часове за мачовете ще бъдат обявени до 19 юни.

В същото време ЦСКА започва участието си в Лига Европа срещу ирландския Дери Сити. Благодарение на по-високия си коефициент, „армейците“ влизат в жребия като поставен отбор, което им осигури по-лек съперник на старта. Историята е на страната на „червените“, които вече са елиминирали този съперник в същия турнир през 2009 година.

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