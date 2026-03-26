Левски готви сензационен трансфер

Левски ще продаде нападателя си Мустафа Сангаре при добра оферта през лятото.

Към него има сериозен интерес, а през сезона доста футболисти, включително и той, увеличиха цените си с доброто си представяне под ръководството на Хулио Веласкес.

Сангаре в момента той е в лазарета, но ще се завърне на терена преди края на сезона. Левски би го продал при подходяща оферта, защото тази зима привлече Хуан Переа от Локомотив Пловдив, както и свободния агент Марко Дуганджич. Тепърва предстои хърватинът да получи по-сериозна роля, пише Тема спорт. Той е с контракт до края на кампанията, но се очаква при титла споразумението между двете страни да бъде удължено.

Обект на интерес от чужди клубове са били и централният защитник Кристиан Макун, както и нападателят Евертон Бала. Последният дели лидерската позиция при стрелците в първенството с Ивайло Чочев от Лудогорец, като двамата имат по 15 гола.

