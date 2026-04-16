Легенда на Арсенал се произнесе: Това е болезнено

Бившият нападател на Арсенал Иън Райт смята, че на "артилеристите" им е липсвало увереност на терена в последните двубои. Отборът на Микел Артета спечели един мач, завърши наравно веднъж и загуби три пъти в последните си 5 срещи от Висшата лига и Шампионската лига.

"Гледането на тези мачове е болезнено. Боли ме. Убива ме, че не мога да почувствам увереност. Разчитах толкова много на треньора, отбора, играчите, всички. А сега те отново се озоваха в тази ситуация", заяви Райт.

"Виждате как нещата се разпадат, виждате как играчите правят грешки", каза той в подкаста "The Overlap".

