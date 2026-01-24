Крампи, затворен покрив и обрат - Синер оцеля в австралийския пек

Защитаващият титлата си от Australian Open Яник Синер преодоля една от най-тежките си физически кризи в турнир от Големия шлем и се класира за четвъртия кръг след победа с 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 над американеца Елиът Спицири. Италианецът загуби първия си сет от октомври насам, получи крампи в екстремната жега, но намери сили да обърне развоя в драматичен двубой на „Род Лейвър Арена“.

В разгара на мача Синер изглеждаше видимо изтощен и дори отиде до ложата на екипа си, където треньорът Дарън Кейхил го окуражи да издържи поне до ключов момент. При изоставане с 1:3 организаторите затвориха покрива заради жегата - ход, който се оказа решаващ. След подновяването на играта италианецът проби два пъти, спечели сета и пое контрол над срещата, а в последната част направи ключов брейк на нула.

След мача Синер съкрати интервюто си, за да започне възстановяване, като призна, че е водил битка за оцеляване. Той обясни, че схващанията са започнали от ръцете и постепенно са обхванали и краката, но е разчитал на спокойствие и тактика. Серията му от 12 поредни мача без загубен сет приключи, след като Спицири взе първата част с вдъхновена игра, но американецът не успя да удържи натиска в решаващите моменти.

В четвъртия кръг Синер ще играе срещу своя сънародник Лучано Дардери, който елиминира Карен Хачанов. Италианецът продължава похода си към трета поредна титла в Мелбърн, въпреки че още веднъж се убеди, че австралийската жега може да бъде съперник не по-малко опасен от този от другата страна на мрежата.

