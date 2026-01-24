Късен удар спаси Леванте срещу Елче и разпали битката за оцеляване

Отборът на Леванте постигна волева и драматична победа над Елче с 3:2, след като Алан Ромеро Матуро вкара решителното попадение в шестата минута на добавеното време и върна шансовете на домакините за излизане от зоната на изпадащите.

В първия мач от 21-ия кръг на испанската Примера дивисион Леванте вече събра 17 точки и заема предпоследното 19-о място в класирането, като изостава само на три точки от 17-ия и първи над чертата отбор на Валенсия. Елче остава осми с 24 точки и вече четири поредни мача без победа.

Леванте влезе в срещата като единствения отбор в Ла Лига без домакинска победа от началото на сезона и тази негативна серия изглеждаше, че ще продължи, след като гостите откриха резултата още в 11-ата минута чрез Алваро Родригес.

След почивката обаче домакините реагираха. Пет минути след началото на второто полувреме Пабло Мартинес изравни с мощен удар, след подаване на Жереми Толян. В 68-ата минута Адриан де ла Фуенте даде преднина на Леванте, като Мартинес добави и асистенция към доброто си представяне.

След 75-ата минута Елче пое инициативата и натисна в търсене на изравняване. То дойде във втората минута от седемте добавени, когато Адам Бояр се разписа със зрелищна задна ножица и върна равенството.

Всичко сочеше, че мачът ще завърши без победител, но в 96-ата минута Алан Матуро скочи най-високо при центриране от ъглов удар и с удар с глава донесе безценните три точки за Леванте, предизвиквайки бурна радост по трибуните на стадион „Сиудад де Валенсия“.

Така Леванте вече има 7 точки от четири мача, откакто Луис Кастро пое отбора и замени Хулиан Калеро като старши треньор малко преди Коледа.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 21-ия кръг:

Леванте – Елче 3:2

Днес играят:

Райо Валекано – Осасуна

Валенсия – Еспаньол

Севиля – Атлетик Билбао

Виляреал – Реал Мадрид

В неделя:

Атлетико Мадрид – Майорка

Барселона – Овиедо

Реал Сосиедад – Селта (Виго)

Алавес – Бетис

В понеделник:

Жирона – Хетафе

Класиране в челото: Барселона – 49, Реал Мадрид – 48, Виляреал (мач по-малко) и Атлетико (Мадрид) по 41, Еспаньол е с 34, а Бетис и Селта (Виго) са на 6-о и 7-о място с по 32.

