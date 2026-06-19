Канада ликува през сълзи след историческа вечер

Канада спечели първата си победа в историята на световни футболни финали, след като разби Катар с 6:0 във Ванкувър в мач от група „В“ на Мондиал 2026. Джонатан Дейвид вкара хеттрик, Сайл Ларин и Нейтън Салиба също се разписаха, а Мохамад Манай си отбеляза автогол в кошмарната вечер за катарците. Тимът на Хулен Лопетеги пък завърши срещата с девет души след червени картони на Хомам Ахмед и Асим Мадибо.

Големият канадски празник обаче беше помрачен от тежката контузия на Исмаел Коне, който беше изнесен на носилка след грубо влизане през второто полувреме.

Взрив от първата минута

Канада излезе на терена със скоростта и яростта на отбор, който знае, че повече не може да чака историята сама да му отвори вратата. Подкрепяни от шумна червено-бяла публика, домакините натиснаха Катар още от началото и бързо превърнаха напрежението в резултат.

В 16-ата минута Сайл Ларин реагира най-бързо, след като вратарят Махмуд Абунанда отрази удар на Джонатан Дейвид, и прати топката в мрежата. Това беше моментът, който отприщи Ванкувър - стадионът вече не чакаше първа победа, а започна да я усеща.

Само 13 минути по-късно Дейвид засече центриране с мощен удар от въздуха и направи 2:0. Катар вече се клатеше, а малко след това мачът тръгна необратимо към канадска буря.

Първият червен картон пречупи Катар

Първоначално съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Таджон Бюканън, но след намеса на ВАР решението беше променено - фаулът се оказа извън наказателното поле. Най-тежката санкция обаче остана за Катар, защото жълтият картон на Хомам Ахмед беше заменен с директен червен.

С човек повече Канада не намали темпото. Малко преди почивката Дейвид отблизо вкара втория си гол, след като Абунанда спаси удар с глава на Ларин. При 3:0 и с човек по-малко Катар вече гледаше не към обрат, а към оцеляване до края.

Това беше футболен срив в най-жестокия му вид. Отборът, който само преди дни беше взел точка от Швейцария, се оказа без въздух, без контрол и без отговор срещу канадската скорост.

Контузията на Коне смрази празника

В 54-ата минута еуфорията беше прекъсната от момент, който промени емоцията на вечерта. Исмаел Коне пострада тежко след влизане на Асим Мадибо и беше изнесен на носилка, а по-късно Ройтерс съобщи, че халфът е получил счупване на крака и е бил откаран в болница за подготовка за операция.

Реакцията на канадските играчи и щаб беше бурна. Джеси Марш призна, че ударът е бил чут от скамейката, а ситуацията отключи напрежение между двата лагера. След преразглеждане картонът на Мадибо също беше променен на червен и Катар остана с девет души.

Коне по-късно беше видян седнал и махащ към публиката, с левия крак в голяма защитна шина. Този жест даде глътка въздух на стадиона, но не върна напълно радостта - защото Канада вече печелеше исторически мач, но беше загубила един от важните си хора.

Салиба вкара за Коне, Дейвид довърши нощта

Нейтън Салиба, който замени контузения Коне, вкара четвъртия гол от пряк свободен удар и веднага изтича към тъчлинията с фланелката на съотборника си. Това беше най-силният образ на вечерта - победа, болка и съблекалня, която изведнъж заигра не само за резултата, а и за човек, останал извън терена.

След това Катар се разпадна окончателно. Мохамад Манай прати топката в собствената си врата, а в добавеното време Дейвид оформи своя хеттрик и крайното 6:0. Голмайсторът на Канада превърна личната си вечер в национална история, но дори той призна, че след контузията на Коне на играчите им е било трудно да останат съсредоточени.

На терена остана усещането за две различни победи. Едната беше на таблото - категорична, ярка, безмилостна. Другата беше вътрешна - в начина, по който канадците преглътнаха шока и довършиха мача като отбор, който вече разбира цената на големия турнир.

Канада оглави групата, Катар падна на дъното

С победата Канада събра 4 точки от два мача и излезе начело в група „В“ по голова разлика пред Швейцария, която също има 4 точки след успеха с 4:1 над Босна и Херцеговина. Домакините ще приемат именно швейцарците във Ванкувър в последния кръг, в пряк сблъсък за върха и по-спокойно място в елиминациите.

Катар остава последен с една точка и ще играе срещу Босна и Херцеговина в Сиатъл. Лопетеги призна, че двата червени картона оставят отбора му без наказаните футболисти за следващия мач, но настоя, че катарците ще се борят до края.

Тази вечер Канада получи онова, което преследваше от десетилетия - първа победа на световно първенство, при това пред собствена публика и със зрелищен резултат. Но Мондиалът рядко подарява чиста радост. Историята беше написана с голове, шум и хеттрик, но и със страх, носилка и една фланелка, вдигната към трибуните като обещание, че отборът няма да забрави за кого е играл.

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