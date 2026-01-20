Извънредна новина за Любо Пенев. Кое пазят в тайна

Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден в София днес. Това ще се случи с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския грaд.

Лечението на 59-годишния футболен ас ще продължи на родна територия. Любо води от ноември месец тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. Плътно до него е съпругата му Кристина.

Засега няма точна информация кога точно ще кацне самолетът в София.

"Не е необходимо и да се дава такова конкретно сведение. Просто това, че Любо днес се очаква да бъде върнат в България, е достатъчно като инфо. Той има огромна нужда от спокойствие", коментираха близки до легендата на ЦСКА и българския футбол.

