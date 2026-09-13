Извънредна новина за Любо Пенев! ОБНОВЕНА
Самолетът е осигурен от Валтер Папазки
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Самолетът е осигурен от Валтер Папазки
Полетите са насрочени за 15 и 15 и 30 часа
Шофирайте внимателно, призовават от АПИ
Голямо количество зеленчукови консерви без етикети са открити при проверка в микробус край кюстендилското село Мламолово, съобщиха от Областната дирек...