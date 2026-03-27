Италия на крачка от Мондиала след победа над Северна Ирландия

Италия победи Северна Ирландия с 2:0 и направи предпоследната стъпка към класиране за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Сандро Тонали и Мойс Кен отбелязаха головете за успеха, който затвърди превъзходството на „скуадра адзура“ в плейофите. Италианците ще спорят за място на Мондиала срещу Босна и Херцеговина.

Двубоят премина под пълния контрол на домакините, които владееха топката и създаваха положения още от първите минути. Въпреки сериозния натиск и многобройните удари към вратата, Италия трябваше да изчака до 56-ата минута, за да открие резултата.

Тогава Матео Политано центрира отляво, Айзък Прайс изчисти топката с глава, но тя попадна на границата на наказателното поле, където Сандро Тонали я посрещна с мощен удар от воле и не остави шанс на вратаря.

Италия продължи да натиска и да търси втори гол, като Мойс Кен пропусна няколко добри възможности. В 80-ата минута обаче нападателят се реваншира - получи подаване от Тонали, елиминира защитник и с удар, рикоширал в гредата, оформи крайното 2:0.

Северна Ирландия не успя да създаде реална опасност пред италианската врата и отпадна от мини турнира. Така Италия остава на една победа от завръщане на световно първенство след разочароващото си отсъствие в последните издания.

В другите срещи Дания разгроми Република Северна Македония с 4:0 и също се класира за финалния плейоф, където ще срещне Чехия. Швеция победи Украйна с 3:1 след хеттрик на Виктор Гьокереш и ще играе срещу Полша, която направи обрат за 2:1 срещу Албания.

Босна и Херцеговина стигна до сблъсък с Италия след драматична победа срещу Уелс с 4:2 след дузпи, а Чехия елиминира Република Ирландия също след изпълнение на наказателни удари. Турция и Косово също продължават напред след победи срещу Румъния и Словакия.

Квалификации за Световното първенство в Зона Европа:

Турция-Румъния - 1:0

Словакия-Косово - 3:4

Уелс-Босна и Херцеговина - 2:4 след дузпи

Италия-Северна Ирландия - 2:0

Украйна-Швеция - 1:3

Полша-Албания - 2:1

Чехия-Република Ирландия - 4:3 след дузпи

Дания-Република Северна Македония - 4:0

