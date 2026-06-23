Италия избра Малаго да вади футбола от кризата

Джовани Малаго беше избран за президент на Италианската футболна федерация в момент, в който „Скуадра адзура“ преживява една от най-тежките кризи в историята си. 67-годишният ръководител получи 68,58% от гласовете на Общото събрание и наследява Габриеле Гравина, който подаде оставка след новия провал на Италия в битката за световните финали, съобщават световните агенции. Неговият основен съперник Джанкарло Абете получи 29,17%, а първата голяма задача пред Малаго ще бъде назначаването на нов селекционер.

Федерация след срив, не след смяна на постове

Изборът на Малаго не е обикновена рокада на върха. Той идва след трето поредно пропускане на световно първенство от Италия - нещо, което доскоро изглеждаше немислимо за четирикратен световен шампион. Гравина се оттегли през април след загуба в плейофите срещу Босна и Херцеговина, а напускането на Дженаро Гатузо и Джанлуиджи Буфон допълни усещането за пълен рестарт.

„Не мога да направя нищо сам, заедно можем да постигнем всичко. Всеки трябва да даде максималното, за да се върнем там, където ни е мястото“, заяви Малаго след избора си. Думите му звучат като признание, че проблемът на италианския футбол вече не може да бъде обяснен само с един слаб треньор, един лош мач или едно поколение без късмет.

От олимпийския спорт към най-болезнената футболна задача

Малаго влиза във федерацията с дълъг управленски опит. Той беше президент на Италианския олимпийски комитет от 2012 до 2025 г. и оглавява организационния комитет на зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Това му дава авторитет в италианския спорт, но футболът е съвсем различна сцена - по-шумна, по-нервна и много по-безмилостна.

Пред него стоят няколко спешни въпроса. Най-видимият е новият селекционер. Гатузо напусна след провала в квалификациите, а през юни Италия беше водена временно от Силвио Балдини в две контролни срещи. Сред обсъжданите имена за постоянен треньор според Асошиейтед прес са Роберто Манчини и Антонио Конте, двама специалисти, които вече познават напрежението около националния отбор.

Старото величие вече не стига

Италия продължава да живее с паметта за големите си отбори, но последните години показаха, че традицията не печели квалификации сама. Страната спечели Евро 2020, но около този връх се натрупаха три поредни световни провала - отсъствия от Мондиал 2018, Мондиал 2022 и Мондиал 2026. Именно това превърна кризата от спортна грешка в системен проблем.

Малаго ще трябва да работи не само по треньорския пост, а и по по-дълбоките въпроси - развитието на младите футболисти, структурата на първенствата, връзката между клубовете и националния отбор, както и подготовката за Евро 2032, което Италия трябва да организира заедно с Турция. Ройтерс отбелязва, че сред задачите му са именно обновяване на системата за таланти и връщане на амбицията в италианския футбол.

Първият тест ще бъде изборът на селекционер

Новият президент получава федерация, в която времето за символични жестове е изтекло. Италия има нужда от треньор, който бързо да върне ясна идея на отбора, но и от ръководство, което да спре усещането, че провалите се повтарят по навик.

Затова изборът на Малаго ще бъде оценяван още от първите му решения. Ако назначи силна фигура и започне реална промяна в основата на системата, той може да се превърне в човека, който е спрял падането. Ако обаче федерацията отново заложи само на имена и спомени, Италия рискува да остане заложник на собственото си минало - велико, но все по-безсилно пред настоящето.

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