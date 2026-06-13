Перу иска България с Бербо за контрола
Футболната федерация на Перу иска контрола срещу националния отбор на България, твърди libero.pe. Според изданието в момента се водят преговори за дат...
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Футболната федерация на Перу иска контрола срещу националния отбор на България, твърди libero.pe. Според изданието в момента се водят преговори за дат...