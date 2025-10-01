Христо Янев взе крайно решение за звезда на ЦСКА

Христо Янев ще даде последен шанс на Джеймс Ето'о да бъде титуляр за ЦСКА в дербито срещу Лудогорец. Срещата на "армейците" с разградчани е в неделя вечер.

Ето'о започна в единадесеторката двубоя срещу Локомотив София в миналия кръг, но изигра поредния си слаб мач този сезон и беше заменен от Петко Панайотов в 73-ата минута. Дори и за малкото време, което прекара на терена, младокът направи повече от бившия играч на Ботев Пловдив.

В клуба са наясно, че камерунецът е класен играч, но желанието му за трансфер на всяка цена, който в крайна сметка не се случи през лятото, свали много формата му. Неговите мениджъри също му мътят главата и това съща му влияе негативно. Към този момент те търсят отбор, който да плати клаузата му през зимата, пише gol.bg.

След трансфера на Бруно Жордао треньорите на ЦСКА Душан Керкез, Валентин Илиев и Христо Янев, в първия си мач, неминуемо пускат португалеца като титуляр. Другото място пък е запазено за Ето'о, което определено не е правилно, защото Петко Панайотов по-често трябва да се задържа на пейката.

Ако камерунецът изиграе поредния си мач срещу "орлите", няма да има какво да го спаси от изваждане от титулярния тим за срещите след паузата в първенството.

