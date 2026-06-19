Гръмна огромен скандал с Меси в Аржентина

Огромен скандал се разрази в Аржентина заради новина, че Хорхе Меси - бащата Лионел Меси, е починал.

В предаване на живо по телевизия „Luzu“ водещата Флоренсия Пеня съобщи информацията. След като се оказа, че става дума за фалшива вест, журналистката беше уволнена. Впоследствие тя поднесе извиненията си на семейството на капитана на световните шампиони, пише "Гонг".

Заради информацията, съобщена от Пеня и последвалата вълна от нейното разпространение, Меси и неговите роднини разпространиха официално съобщение. В него се казва, че Хорхе Меси в момента е под лекарски грижи в деликатно здравословно състояние, но показва положителен прогрес след проведеното лечение.

Именно проблемите със здравето на баща му бяха причината Меси да се разплаче по време на хеттрика си при победата на Аржентина с 3:0 над Алжир.

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