Гана разби сърцето на Панама с гол в 95-ата минута

Гана започна участието си на Световното първенство 2026 с драматична победа с 1:0 над Панама в Торонто. Кейлъб Йиренкий се превърна в герой за „черните звезди“, след като отбеляза решаващия гол в петата минута на добавеното време.

Африканският тим вече има три точки и се изравни с Англия на върха в група L, след като англичаните надвиха Хърватия с 4:2. Панама остана без първа спечелена точка в историята на участията си на световни финали.

Панама започна по-смело

Първата чиста възможност беше за панамците. Прострелно центриране на Амир Мурийо намери Сесилио Уотърман в наказателното поле, но вратарят на Гана реагира навреме и спаси с атрактивен плонж.

Малко след това грешка при изнасянето подари топката на Джовани Рамос. Той стреля веднага, но ударът му премина над вратата и Гана оцеля след нов опасен момент.

Панама владееше по-уверено топката през първата част и изглеждаше по-близо до откриването на резултата. Ганайците трудно намираха пространства и не успяваха да използват достатъчно добре скоростта на нападателите си. Ройтерс също отбелязва, че тимът от Централна Америка е бил по-опасният състав преди почивката.

Бившият защитник на „Левски“ Хосе Кордоба започна като титуляр за Панама и остана на терена до последния съдийски сигнал. В момента той защитава цветовете на английския „Норич“ в Чемпиъншип.

Смените на Кейрош промениха мача

След почивката Панама отново първа стигна до опасност. Кристиан Мартинес отправи удар, който премина много близо до вратата, но натискът не доведе до попадение.

Малко преди изтичането на час игра селекционерът на Гана Карлош Кейрош направи двойна смяна. Решението му веднага внесе повече движение и агресия в действията на африканския отбор.

Един от появилите се футболисти - Брендън Томас-Асанте, подаде отлично към Джордан Аю. Ударът на капитана обаче беше спасен и равенството се запази.

С напредването на срещата Гана постепенно започна да печели повече единоборства и да задържа играта в половината на съперника. Панамците продължаваха да търсят своите възможности, но започнаха да действат по-предпазливо, за да не оставят свободни пространства.

Кейрош изравни рекорда на Милутинович

Двубоят беше специален и за Карлош Кейрош. Португалският специалист води национален отбор на пето поредно световно първенство и изравни постижението на легендарния Бора Милутинович.

Кейрош беше начело на Португалия на Мондиала през 2010 г., след което изведе Иран на първенствата през 2014, 2018 и 2022 г. Сега 73-годишният треньор започна петото си поредно участие с победа начело на Гана.

Той остава зад Карлос Алберто Парейра по общ брой участия като селекционер на световни първенства, но се нареди сред малцината специалисти, запазили присъствие на най-голямата футболна сцена в продължение на толкова дълъг период.

Ударът дойде, когато всички чакаха равенството

В заключителните минути двата отбора изглеждаха все по-предпазливи, а равенството изглеждаше почти сигурно. Тогава Гана организира последна бърза атака по левия фланг.

Томас-Асанте проби и изпрати топката към наказателното поле, където Кейлъб Йиренкий се включи навреме. Халфът насочи топката в мрежата и отбеляза първия си гол за Гана в официален международен мач.

Попадението предизвика бурни празненства сред ганайските привърженици в Торонто и остави Панама без награда за силното представяне през голяма част от срещата. Панамският селекционер Томас Кристиансен определи поражението като жестоко и заяви, че отборът му е заслужавал повече.

В следващия кръг Гана ще се изправи срещу Англия в директен сблъсък между двата отбора с по три точки. Панама ще търси първи успех срещу Хърватия, която също започна турнира с поражение.

Гана не изигра безупречен мач, но показа търпение и използва последната си възможност. Панама създаде повече проблеми, отколкото крайният резултат подсказва, но отново плати висока цена за пропуснатите положения. Сега „черните звезди“ влизат с огромно самочувствие в двубоя с Англия, който може да се окаже решаващ за първото място в групата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com