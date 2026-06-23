Ето кога ЦСКА се мести в новия си дом

Голямата мечта на поколения фенове на ЦСКА е на път да се сбъдне!

Завършването на новия стадион “Българска армия” е на финалната права. Инспекцията на стадиона ще е в края на този месец и ще е както от УЕФА, така и от БФС, съобщава Дарик радио.

След тази инспекция ще стане ясно кога “червените” ще могат да се завърнат на “Армията”.

Със сигурност ЦСКА ще приеме Дери Сити в двубой от първия квалификационен кръг на Лига Европа на Националния стадион “Васил Левски”.

Но от август вече не би трябвало да има никакъв проблем ЦСКА да се премести в своя дом.

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