Рязка промяна за волейболната ни суперзвезда

Мегазвездата на българския волейбол Александър Николов е залюбил сръбската колежка Хена Куртагич, гърмят в Италия.

Алекс не спира да блести с екипа на Лубе Чивитанова и печели все повече и повече фенове н по целия свят. Затова и личният живот на диагонала представлява все по-голям интерес за медии и фенове.

Хена Куртагич е на 21 години и играе като централен блокировач за Милано, а вече е и националка на Сърбия, с който има сребро от Европейското през 2023 г. Красавицата е висока - 197 сантиметра. Това едва ли тревожи българския юнак с неговите 207 сантима!

Влюбеният Алекс ходи вчера да гледа мача на Милано срещу Вакъфбанк в Истанбул в компанията на друг национал на България - Георги Татаров. Той веднага беше изловен от телефони на фенове.

Твърденията за връзката на Алекс със сръбската красавица датират от началото на февруари, като двамата си харесват постове в социалните мрежи. Това далеч не е първата българо-сръбска двойка на най-високо ниво във волейбола. Елица Василева и звездата на комшиите Александър Атанасийевич вече са семейство и имат син.

