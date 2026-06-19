Един подарен миг прати Мексико напред на Мондиала

Мексико стана първият сигурен участник в елиминациите на Мондиал 2026, след като триумфира над Южна Корея с 1:0 в Гуадалахара. Единственият гол падна в началото на второто полувреме, когато Луис Ромо се възползва от груба грешка в корейската защита и прати топката в празната врата.

Домакините вече имат 6 точки, гарантираха си първото място в група „А“ и ще играят последния си мач срещу Чехия без страх за класирането. Южна Корея остава с 3 точки и ще търси решението на съдбата си срещу Южна Африка.

Мач без блясък, но с огромна цена

Дуелът в Гуадалахара не се превърна в спектакъла, който обещаваше сблъсъкът между двата победителя от първия кръг. Мексико и Южна Корея влязоха в срещата с по 3 точки и ясно съзнание, че грешката може да струва много повече от пропуснат гол.

Хавиер Агире беше принуден да пренареди защитата след наказанието на Сесар Монтес, като капитанът Едсон Алварес беше върнат в центъра на отбраната. Преди мача треньорът предупреди, че няма повече място за нервността от откриването, а на терена Мексико наистина изглеждаше по-подредено, макар и далеч от вдъхновението, което очакваше публиката.

Южна Корея опита да изчака своя момент чрез движение, скорост и включвания около Сон Хюн-мин, но този път азиатският тим не намери същата лекота, с която обърна Чехия на старта. Двубоят дълго вървеше по ръба - достатъчно напрегнат, за да тежи, но твърде предпазлив, за да избухне.

Грешката, която реши цяла група

Всичко се промени в 50-ата минута. Центриране в наказателното поле изглеждаше като ситуация, която корейската защита трябва да овладее, но вратарят Ким Сън-гю се сблъска със съотборника си Ли Ги-хьок и не успя да улови топката.

Луис Ромо беше там, където трябва да бъде всеки играч в такава нощ - близо до грешката, готов да я превърне в история. Мексиканският халф не се поколеба и прати топката в опразнената врата за 1:0.

Това не беше гол от красивите, които остават в кадри за поколения. Но беше гол от онези, които променят съдби - един миг хаос, една паднала топка и цяла страна, която изведнъж усети, че пътят към елиминациите вече е отворен.

Рангел спаси празника в най-тежкия момент

След попадението Южна Корея нямаше друг избор, освен да рискува повече. Ким Сън-гю частично изкупи вината си с важно спасяване срещу Раул Хименес, но истинската драма дойде в края пред другата врата.

В заключителните минути Ян Хюн-джун получи шанс да върне корейците в мача, но Раул Рангел направи решителна намеса и запази преднината на Мексико. Това беше от онези спасявания, които не просто пазят резултат - пазят класиране, спокойствие и цяла национална еуфория.

Финалният сигнал отприщи облекчение повече от възторг. Мексико не блестеше, не прегази съперника и не даде футболен урок. Но направи това, което големите домакини трябва да направят в тежка групова вечер - взе мача, когато залогът беше по-важен от красотата.

Корейската болка остава, но не е краят

За Южна Корея поражението е болезнено именно защото дойде от собствена грешка. Отборът не беше разбит, не беше изваден от турнира и не загуби контрол напълно, но плати максималната цена за един момент на неразбирателство.

Корейците остават с 3 точки и ще играят последния си мач срещу Южна Африка в Монтерей. Това ги държи в добра позиция за продължаване, но вече без защитната възглавница, която щеше да им даде равенство или победа срещу домакините.

По-рано Чехия и Южна Африка завършиха 1:1, което направи успеха на Мексико още по-ценен. Сега преследвачите в групата ще трябва да се борят помежду си за място напред, докато домакините вече могат да гледат към следващата фаза.

Мексико се измъкна от сянката на 2022 г.

Победата има и по-дълбок заряд за домакините. На Мондиал 2022 Мексико отпадна още в групите - болезнен удар за страна, която беше свикнала да преминава първата фаза на световни първенства. Сега, пред собствена публика, отборът на Агире си върна поне част от изгубеното доверие.

Разширеният формат на Мондиал 2026 изпраща напред първите два отбора от всяка група и осемте най-добри трети състава, но Мексико не остави съдбата си на сметки. Две победи от два мача, суха мрежа срещу Южна Корея и първо място в групата - това е силен отговор, дори когато играта още не е съвършена.

Истинският тест обаче тепърва започва. Мексико вече не играе за оцеляване, а за тежестта на домакин, който иска да превърне турнира в национален разказ. Срещу Южна Корея нямаше магия, но имаше зрялост - а понякога точно тя носи отборите по-далеч от най-красивия футбол.

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