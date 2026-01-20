Два късни гола спасиха Севиля от нов срив в Елче

Севиля стигна до драматично равенство 2:2 като гост на Елче в мач от испанското първенство, след като Ейкър Адамс реализира два гола през второто полувреме. Точката е 21-а за тима от Андалусия, който заема 14-о място в класирането и остава със три по-малко от домакините след двубоя в понеделник вечер.

Севиля влезе в срещата под сериозно напрежение, след като нямаше отбелязан гол в последните си четири мача. Лошата серия постави под въпрос бъдещето на старши треньора Матиас Алмейда, а началото в Елче само засили притесненията. В 14-ата минута Алейш Фебас откри резултата за домакините и логично поведе трибуните, докато гостите отново изглеждаха без идеи в атака.

Надеждите на Севиля за обрат бяха сериозно разклатени в началото на второто полувреме, когато Херман Валера удвои аванса на Елче. При 2:0 домакините контролираха темпото и изглеждаха близо до ценна победа, която щеше да ги откъсне още повече от андалусийците в подреждането.

Завърналият се от турнира за Купата на африканските нации нигериец Ейкър Адамс обаче се превърна в герой за Севиля. В 75-ата минута той намали изоставането и върна интригата, а във втората минута на добавеното време отново намери мрежата, за да оформи крайното 2:2. Така Севиля избегна пета поредна среща без гол и си тръгна с точка от тежкото гостуване, докато Елче остана с усещането за изпусната победа.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 20-ия кръг в Ла Лига:

Елче - Севиля 2:2

От неделя:

Реал Сосиедад – Барселона 2:1

Атлетико Мадрид - Алавес 1:0

Хетафе - Валенсия 0:1

Селта - Райо Валекано 3:0

От събота:

Реал Мадрид - Леванте 2:0

Майорка - Атлетик Билбао 3:2

Осасуна - Овиедо 3:2

Бетис - Виляреал 2:0

От петък:

Еспаньол - Жирона 0:2

Барселона води в класирането с 49 точки и една повече от Реал Мадрид. Следват Виляреал и Атлетико Мадрид с по 41, Еспаньол с 34, Бетис и Селта с по 32 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com