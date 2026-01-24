ЦСКА със звезден изходящ трансфер за милиони

ЦСКА може да се раздели с един от най-добрите си футболисти. Става въпрос за халфа Бруно Жордао, който беше взет през лятото и веднага се превърна в несменяем титуляр.

Интерес към 27-годишният футболист, който с Лацио и Уулвърхямптън се е докосвал до Серия "А" и Висшата лига, има от клубове от ОАЕ, Саудитска Арабия и Бразили.

Информацията идва от журналиста Руди Галети, който добавя, че от ОАЕ са готови да броят 1 милион евро за португалеца.

Договорът на Жордао с ЦСКА е за още 2,5 г. и според запознати, заплатата му е 20 000 евро месечно. От ОАЕ със сигурност могат да си позволят да му плащат доста повече.

През есента халфът изигра 15 мача за "армейците", в които вкара три гола.

На неговата позиция Христо Янев може да разчита още на новите попълнения Исак Соле и Макс Ебонг, както и на Джеймс Ето`о и Петко Панайотов.

