ЦСКА дочака втората си победа. Надигра Добруджа

ЦСКА най-накрая дочака едва втората си победа от началото на сезона. Хората на Христо Янев измъкнаха успеха с 1:0 като гост на Добруджа в Добрич в двубой от 12-ия кръг на родната Първа лига. Така „червените“ отново стигнаха до трите точки след поредица от 4 мача без пълен успех в шампионата.

В герой за армейците се превърна Йоанис Питас. Кипърският голмайстор заби скъпоценното попадение в 17-ата минута.

Играчите на столичния гранд пропуснаха още няколко изгодни положения. Домакините на свой ред също показаха зъби в предни позиции, но не намериха верния път към вратата на Лапоухов, но измъчиха доста червените. Така армейците постигнаха и първата си победа под ръководството на Христо Янев.

Така ЦСКА събра актив от 13 точки на 8-ата позиция във временното класиране. Хората на Атанас Атанасов са последни със скромните 7 пункта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com