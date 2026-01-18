Червен картон пречупи Виляреал, Бетис ликува с 2:0

Бетис нанесе звучен удар на Виляреал, след като го победи с 2:0 като домакин в мач от 20-ия кръг на испанската Ла Лига. Успехът изстреля андалусийците на шесто място във временното класиране със 32 точки, само на две зад петия Еспаньол, и засили надеждите им за силен финал на сезона.

Двубоят дълго време вървеше равностойно, като първото полувреме завърши без голове, но след почивката домакините вдигнаха оборотите. В 57-ата минута Айтор Руибал откри резултата с удар от близка дистанция и взриви трибуните. Ситуацията за гостите се влоши още повече в 76-ата минута, когато полузащитникът Санти Комесана получи директен червен картон и остави Виляреал с човек по-малко.

Численото превъзходство бързо даде резултат и в 83-ата минута Пабло Форналс сложи точка на спора, след като получи подаване от Антони и хладнокръвно реализира за 2:0. В първата минута на добавеното време Ренато Вейга прати топката във вратата на Бетис, но попадението не беше зачетено заради засада, което окончателно сложи край на надеждите на гостите.

С поражението Виляреал остава трети с 41 точки, въпреки че преди този мач беше в серия от две поредни победи, докато Бетис показа, че е готов да се бори докрай за място сред европейските отбори.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 20-ия кръг в Ла Лига:

Реал Мадрид - Леванте - 2:0

Майорка - Атлетик Билбао - 3:2

Осасуна - Овиедо - 3:2

Бетис – Виляреал - 2:0

В неделя:

Хетафе - Валенсия

Атлетико Мадрид - Алавес

Селта - Райо Валекано

Реал Сосиедад - Барселона

В понеделник:

Елче - Севиля

От петък:

Еспаньол - Жирона - 0:2

Начело в класирането е Барселона с 49 точки, следван от Реал Мадрид с 48 и мач повече. Виляреал е трети с 41 точки, пред Атлетико Мадрид с 38, Еспаньол с 34 и други.

