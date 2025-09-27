Чехия изравни на България на полуфинала

Драматична битка между волейболните ни национали, които спорят с Чехия за място на големия финал на световното първенство във Филипините.

Двубоят стартира в 9:30 часа, а нашите спечелиха първия гейм с 25:20, а във втория отстъпиха с 23:25.

България все още е непобедена на Мондиал 2025. Воденият от италианеца Джанлоренцо Бленджини тим не спира да изумява и изненадва приятно спортния свят, след като се класира на полуфинал на световно първенство за първи път от 19 години. Големият успех дойде след сътвореното чудо в четвъртък срещу САЩ (3:2 гейма).

Преди това България спечели група "Е" с три победи от три мача - 3:0 над Германия, 3:2 срещу Словения и 3:0 над Чили. На осминафиналите момчетата на Бленджини не срещнаха особени затруднения срещу Португалия и спечелиха с категоричното 3:0, за да се стигне до драматичния четвъртфинал срещу САЩ. В него „янките“ поведоха с 2:0, но „лъвовете“ не се предадоха и постигнаха знаменит обрат, за да спечелят с 3:2 и да се класират за полуфинала.

Всички се надяваме и днес "трикольорите" да ни зарадват. Със сигурност знаят как да го направят, и определено могат. Доказаха го и срещу САЩ, раздавайки се до последен дъх за родината и демонстрирайки невероятен характер.

Съперникът Чехия допусна една загуба с 0:3 от Бразилия в груповата фаза, в която селекцията на Иржи Новак се изправи още срещу Сърбия и Китай, срещу които записа победи с 3:0 и 3:1, за да излезе като втори отбор от своята група. Във фазата на директните елиминации Чехия стартира с категоричен успех с 3:0 срещу Тунис, след което трябваше да прави обрат срещу Иран, след като загуби първия гейм, но се справи със задачата си (3:1) и се класира за финалната четворка.

В исторически план това ще бъде третият мач между България и Чехия на световно първенство. В предишните два случая през 2006 и 2010 г. двата отбора записаха по един успех. „Лъвовете“ се наложиха с 3:1 в Нагано (Япония) през 2006-а в груповата фаза, а четири години по-късно в Торино (Италия), отново в груповата фаза, отстъпиха със същия резултат.

Победителят от днешната среща ще се изправи срещу спечелилия двубоя между действащия световен първенец Италия и Полша в битка за световната титла. Загубилият пък ще играе за бронзовия медал срещу загубилия от дуела между Италия и Полша.

Полуфиналът на италианците с поляците е днес от 13:30 часа.

Българският мъжки волейболен отбор има едно сребро до момента от световно първенства. Печелим го през 1970 година, когато отстъпваме на Западна Германия на домашния шампионат. В добавка, волейболистите ни печелят и четири бронзови отличия от Мондиали - 1949, 1952, 1986 и 2006 г.

