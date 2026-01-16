Спорт

Борисов разкри нечувана история за Пената
16 яну 26
Агенция Стандарт

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се отдаде на спомени за легендата на българския футбол Димитър Пенев по време на среща със симпатизанти във Велико Търново.

„Чичо Митко, Бог да го прости, такива истории разказваше за футбола, да се просълзиш. А му се подиграваха, докато беше жив. Щеше да е царят на Тик-Тока. Той беше гениален треньор, гениален футболист“, коментира Борисов в старопрестолния град.

Лидерът на ГЕРБ сподели и каква история му е разказал Пената. 

"Казваше ми: „Жените харесват потни футболисти, а аз не мога да се изпотя, като дойде друг отбор на „Армията“, защото го натиквахме в другото поле и при мен никой не идва. Отивам на полувремето да се напръскам с вода, за да изглеждам потен. Бяхме много близки често ми идваше на гости. За съжаление, когато умря, тогава всички се сетихме колко успешен човек сме имали", допълни лидерът на ГЕРБ.

