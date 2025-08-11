Берое надви Септември, Салидо смая с хеттрик

Алберто Салидо отбеляза хеттрик, а Берое (Стара Загора) спечели с 3:2 срещу Септември в мач от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Така отборът на Виктор Басадре се изкачи на осмото място в класирането с пет точки и една повече от евроучастника Арда (Кърджали), който посреща Локомотив (Пловдив) от 21:15 часа. Това бе първи мач за беройци без головата си машина Леандро Годой, но специално в този кръг Салидо го замести по отличен начин.

Берое бе по-добрият отбор на стадион "Локомотив" на старта и вкара два бързи гола в средата на първото полувреме. В 23-та минута Салидо отклони с пета удар на Джанлука Коя и изпрати топката в мрежата, а пет по-късно испанският халф покачи на 2:0. Карлос Алгара спря подаване пред наказателното поле и Салидо се разписа отново със силен шут в горния ляв ъгъл. Септември изпусна чисто положение малко по-късно, след като удар на Йоан Бауренски бе избит от голлинията на старозагорци, които направиха дузпа в 44-та минута. Галин Иванов бе фаулиран от Артур Мота в наказателното поле, но вратарят спря опита на Бертран Фурние да вкара топката в долния десен ъгъл.

Септември все пак стигна до попадение в петата минута на добавеното време, когато Фурние бе точен на добавка, но Берое възстанови преднината си още на старта на второто полувреме. В 50-ата минута гостите организираха контра, която завърши с извеждащ пас на Алгара към Салидо, който оформи хеттрика си срещу столичани. Септември, който отправи 18 от общо 40-те изстрела към двете врати и удари две греди, отбеляза второ попадение с автогол на Хуан Пинеда в първата минута на добавеното време, но не успя да изравни. Това е четвърта поредна загуба за Септември, който е самотен на дъното с точка зад Славия и Ботев (Пловдив).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com