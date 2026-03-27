България премаза Соломоновите острови още до почивката

България буквално прегази Соломоновите острови и поведе с 5:1 още до почивката в първия мач от турнира FIFA Series 2026 в Индонезия. „Лъвовете“ наложиха тотално превъзходство от първата минута и решиха мача още през първото полувреме, демонстрирайки класа и ефективност в атака.

Големите герои до момента са Марин Петков и Филип Кръстев, които отбелязаха по два гола, а Тонислав Йорданов добави още един от дузпа. За съперника от Океания точен беше Рафаел Леай, също от наказателен удар.

Националният селекционер Александър Димитров даде шанс на двама дебютанти - Теодор Иванов и Тонислав Йорданов, като последният отбеляза още в първия си мач. Филип Кръстев пък за първи път изведе отбора с капитанската лента в своя 29-и мач.

България започна вихрено и откри още в 5-ата минута чрез Марин Петков след отлична атака по крилото. Само пет минути по-късно Тонислав Йорданов удвои от дузпа, отсъдена след намеса на ВАР.

Соломоновите острови успяха да върнат едно попадение в 28-ата минута също от дузпа, но това не промени хода на мача. В края на полувремето България вдигна оборотите още повече.

Филип Кръстев първо направи 3:1 след индивидуален пробив, а малко по-късно добави втори гол с глава. В добавеното време Марин Петков също реализира второто си попадение, оформяйки разгромното 5:1.

С този резултат България направи сериозна заявка за място на финала, където ще срещне победителя от двубоя между Индонезия и Сейнт Китс и Невис.

