България премаза Соломоновите острови още до почивката
„Лъвовете“ вкараха пет гола за едно полувреме и вече гледат към финала
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„Лъвовете“ вкараха пет гола за едно полувреме и вече гледат към финала
Силно земетресение с магнитуд 7 е регистрирано край Соломоновите острови в южната част на Тихия океан, информира Reuters, позовавайки се на USGS. Тру...
Силен трус разлюля Соломоновите острови, които се намират в югозападната част на Тихия океан, предаде АФП. Наводненията са убили най-малко 16 души, а...