Арда надигра Кауно Жалгирис

Арда (Кърджали) спечели с 1:0 като гост срещу 10 футболисти на Кауно Жалгирис в първи мач от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това е първи успех на чужд терен в историята на българския отбор в евротурнирите. Възпитаниците на Александър Тунчев остават фаворити преди реванша в Кърджали след седмица.

Още във втората минута домакините останаха в намален състав. Дамян Павлович извърши грубо нарушение в центъра на терена срещу Георги Николов. Първоначално главният съдия Жереми Мюлер показа жълт картон на родения в Белгия сръбски халф, но след консултация с ВАР отмени решението си и отстрани от терена Павлович.

Следващите минути бяха равностойни, а двата отбора се опитваха да наложат превъзходство. В 25-ата минута Гратас Сиргедас стреля неточно от фаул.

Последваха опити за попадение на Димитър Велковски и Бирсент Карагарен, които не доведоха до опасности пред вратата на литовците.

Второто полувреме започна с по-активна игра за отбора от Кърджали, а в 51-ата минута Велковски опита пореден удар от дистанция, но стражът на домакините Томас Шведкаускас се намеси стабилно.

Две минути по-късно Арда поведе в резултата. Светослав Ковачев центрира и защитата на Кауно не се намеси добре и топката достигна до появилия се пейката Антонио Вутов. Той финтира отбраната на Кауно Жалгирис и с плътен удар по земя откри резултата.

Домакините опитаха да достигнат до попадение, но защитата на Арда се справи с опасностите пред Анатолий Господинов.

На свой ред възпитаниците на Александър Тунчев на два пъти пропуснаха да организират остри контри към наказателното поле на Кауно Жалгирис.

Кауно Жалгирис - Арда (Кърджали) 0:1

0:1 Антонио Вутов 53



Кауно Жалгирис: Томас Шведкаускас, Аймен Ба-Траоре, Антон Толордава, Алдаир Ернандес, Носа Едокполор (90-Едуардас Юрйонас), Дамян Павлович, Гратас Сиргедас, Темур Чогадзе (81-Валдас Паулаускас), Амин Беншаиб (88-Рамуалдас Янсонас), Фабиен Урега (89-Вилиус Арманавичиус), Деян Георгийевич (81-Дивайн Наах)

Арда (Кърджали): Анатолий Господинов, Вячеслав Велев, Джелал Хюсеинов, Феликс Ебоа Ебоа, Димитър Велковски (80-Густаво Каскардо), Лъчезар Котев, Давид Акинтола, Светослав Ковачев, Серкан Юсеин (73-Андре Шиняшики), Бисент Карагарен (73-Иснаба Мане), Георги Николов (46-Антонио Вутов, 86-Иван Тилев)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com