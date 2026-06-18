Англия надви Хърватия след лудо голово шоу в Далас

Англия започна участието си на Световното първенство в Америка с драматична победа с 4:2 над Хърватия в голямото дерби на група L. Хари Кейн отбеляза два пъти още през първото полувреме и изравни рекорда на Гари Линекер от 10 гола за английския национален отбор на световни финали.

Хърватите успяха два пъти да заличат аванса на съперника, но Джуд Белингам върна Англия напред веднага след почивката, а Маркъс Рашфорд реши всичко пет минути преди края.

Двубоят пред 70 389 зрители на стадион „Ей Ти енд Ти“ предложи шест гола, два обрата в настроението и поредна историческа вечер за английския капитан.

Кейн изпълни дузпата два пъти

Първият ключов момент дойде в 11-ата минута, когато Лука Модрич ритна Нони Мадуеке в наказателното поле при опит да изчисти топката. Френският съдия Клеман Тюрпен посочи бялата точка, но първият удар на Кейн беше спасен от Доминик Ливакович.

Радостта на хърватския вратар продължи кратко. Системата ВАР установи, че той е отлепил и двата крака от голлинията преди изпълнението, и дузпата беше повторена. Кейн отново избра същия ъгъл, но този път не остави шанс на Ливакович и откри резултата.

Англия получи ранното предимство, но не успя да наложи пълен контрол. Хърватия отговори с организирана игра и постепенно започна да намира пространства пред Джордан Пикфорд.

Хърватия се връщаше след всеки удар

В 31-ата минута Петър Сучич преодоля Джон Стоунс и върна топката към Мартин Батурина. Нападателят на „Комо“ стреля плътно от около 20 метра и изравни за 1:1.

Три минути преди края на редовното време на първата част Англия отново поведе. Деклан Райс центрира от корнер, а Кейн беше оставен необезпокояван и засече топката с глава във вратата.

Това беше десетото попадение на нападателя на световни първенства. С него той се изравни с Гари Линекер на върха в английската класация по голове на Мондиал и вече е само на едно попадение от едноличен рекорд.

Хърватите обаче отговориха отново в петата минута на добавеното време. Марио Пашалич прехвърли топката напред, Иван Перишич я върна с глава, а Петър Муса стреля от въздуха през защитник и покрай Пикфорд за 2:2. Красивата комбинация не позволи на Англия да се прибере на почивката с аванс.

Белингам върна Англия на победния път

Само две минути след подновяването на играта английският отбор поведе за трети път. Елиът Андерсън подаде към Джуд Белингам, който напредна отдясно, навлезе навътре и изпрати топката по диагонала в долния ъгъл.

Голът промени мача. Англия увеличи темпото, притисна съперника и в рамките на няколко минути можеше да реши всичко. Ливакович обаче спаси последователно удари на Антъни Гордън, Нико О’Райли и Кейн.

Томас Тухел призна след срещата, че през първото полувреме отборът му е бил нервен и нерешителен, но похвали реакцията след почивката. Според селекционера англичаните са показали характер и са се върнали към играта, която искат да налагат на турнира.

Рашфорд сложи точката на спора

Хърватия опита да изнесе играта по-напред и потърси трето изравняване, но не създаде достатъчно чисти положения. Пет минути преди края Англия организира бърза контраатака, която окончателно реши двубоя.

Букайо Сака получи топката в средата и намери резервата Маркъс Рашфорд. Нападателят премина покрай Йосип Станишич и стреля покрай Ливакович до гредата за 4:2.

Победата даде на Англия три точки още в най-тежкия ѝ мач от групата. Следващите съперници на отбора на Тухел са Гана и Панама, докато Хърватия ще търси първия си успех срещу същите два отбора.

Мощна атака, но тревожна защита

Англия показа защо е сред фаворитите за титлата - отбеляза четири гола срещу един от най-опитните турнирни отбори и разполагаше с достатъчно възможности за още. В същото време двете допуснати изравнявания разкриха колебанията в отбраната, които по-силен съперник може да накаже още по-тежко. Голямата новина от Далас е рекордът на Кейн, но големият въпрос пред Тухел остава как да превърне нападателната мощ в стабилен отбор за елиминациите.

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