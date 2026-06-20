Америка ликува! САЩ вече е в битката на елиминациите

САЩ победи Австралия с 2:0 във втория си мач от група "D" на Мондиал 2026 и се класира за фазата на директните елиминации. Домакините излязоха в Сиатъл без контузения Кристиан Пулишич, но контролираха двубоя с агресия, увереност и ясно усещане за момент. Автогол на Камерън Бърджис в 11-ата минута и попадение на Александър Фрийман в 43-ата минута решиха мача още преди почивката.

С успеха отборът на Маурисио Почетино събра 6 точки и направи огромна крачка към първото място в групата.

Ударно начало без голямата звезда

Отсъствието на Пулишич, получил травма в прасеца при победата с 4:1 над Парагвай, не разклати САЩ. Рикардо Пепи влезе на неговото място, а това остана единствената промяна в стартовия състав на домакините.

Австралия опита да нанесе първия удар още в началото. Мохамед Туре се възползва от колебание в американската защита, но стреля право във вратаря Мат Фрийс и пропусна шанса да хвърли стадиона в тишина.

Само десет минути по-късно САЩ наказа колебанието на съперника. Фоларин Балогун проби мощно по левия фланг и центрира остро в наказателното поле, където Камерън Бърджис не успя да изчисти и прати топката в собствената си врата.

Фрийман подпали Сиатъл

Австралия реагира почти веднага чрез Матю Леки, но ударът му излезе в аут. Това беше моментът, в който "кенгурата" можеха да върнат драмата в мача, но вместо това САЩ постепенно затегна хватката.

В 43-ата минута напрежението в наказателното поле на Австралия отново избухна. Удар на Сержиньо Дест беше блокиран, топката отскочи към Александър Фрийман и той я прати с глава в мрежата.

Първоначално попадението беше отменено заради засада, но видео асистент реферите коригираха решението. Голът беше признат, а Сиатъл получи своя голям момент - 2:0 за домакините и усещане, че този мач вече се изплъзва безвъзвратно от Австралия.

Австралия потърси път обратно, но го изгуби

В началото на второто полувреме САЩ можеше да затвори напълно двубоя. Балогун излезе зад защитата на Австралия, но не успя да отправи достатъчно опасен удар.

След малко повече от час игра Австралия вдигна оборотите. Нестори Иранкунда проби бързо и намери Кристиан Волпато, но завършващият удар не беше точен.

В 64-ата минута дойде и най-чистият шанс за "кенгурата" след почивката. Конър Меткалф стреля от добра позиция, но шутът му беше слаб и Мат Фрийс го парира без паника.

Последните минути без обрат

След този момент мачът влезе в по-равностойна фаза, но без истински щурм на Австралия. САЩ прие темпото, контролира пространствата и не позволи двубоят да се превърне в хаос.

В добавеното време германският рефер Феликс Цвайер имаше физически проблем, но успя да довърши срещата. Финалният сигнал отприщи радостта на американците, които вече гледат към елиминациите не като домакин под напрежение, а като отбор с реална инерция.

Група "D" се затяга около второто място

САЩ е начело в групата с 6 точки след две победи, а Австралия остава втора с 3. Турция и Парагвай продължават без точков актив преди мача помежду си на 20 юни, който може рязко да промени сметките за преследвачите.

Победата има и по-широк заряд за домакините. Според ФИФА САЩ вече е във фазата на 1/16-финалите, а Скай спортс отчита, че американците са сред първите отбори, които си гарантират място в директните елиминации на Мондиал 2026.

Случилото се в Сиатъл показа нещо по-важно от самия резултат - САЩ може да печели и без Пулишич. Ройтерс потвърди, че звездата е пропуснала мача заради травма в прасеца, но отборът на Почетино не изглеждаше обезглавен, а по-скоро мобилизиран от отсъствието му. Това е най-силният сигнал към следващите съперници: домакините вече не чакат само един лидер, а започват да изглеждат като колектив, който вярва, че може да носи тежестта на цял турнир.

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