Акробатичен шедьовър лиши Борнемут от победа в Брайтън

Брайтън измъкна драматично равенство 1:1 срещу Борнемут в мач от 22-ия кръг на Висша лига, след като Хараламбос Костулас отбеляза с акробатичен удар в добавеното време. Попадението спаси домакините от загуба и запази преднината им от две точки пред Кристъл Палас на 12-ото място, както и точка аванс пред 15-ия Борнемут.

Двубоят предложи малко чисти ситуации пред двете врати и премина основно в битка за контрол върху топката. Гостите от Дорсет стигнаха до аванс през първото полувреме, когато Маркъс Тавърниър реализира дузпа и изведе Борнемут напред. До почивката Брайтън трудно намираше път към вратата и не успя да отговори с ясен голов шанс.

През втората част домакините владееха повече топката, но продължиха да срещат трудности в завършващата фаза. Резервата Хараламбос Костулас се превърна в неочаквания герой, след като в добавеното време засече с акробатичен удар и прати топката в мрежата за 1:1. За 18-годишния гръцки национал това бе второ попадение за сезона и първо от октомври насам.

Двата отбора отправиха общо седем удара към двете врати, а Брайтън стигна до деветото си равенство за сезона. Точката остави чайките в средата на таблицата, докато Борнемут пропусна възможност да се отдалечи по-сериозно от зоната на опасност след контролирана, но в крайна сметка недовършена визита.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 22-рия кръг на Висшата лига:

Брайтън - Борнемут 1:1

От неделя:

Уулвърхямптън - Нюкасъл 0:0

Астън Вила - Евертън 0:1

От събота:

Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити 2:0

Челси - Брентфорд 2:0

Лийдс - Фулъм 1:0

Ливърпул - Бърнли 1:1

Съндърланд - Кристъл Палас 2:1

Тотнъм - Уест Хям 1:2

Нотингам - Арсенал 0:0

Арсенал води в класирането с 50 точки, следван от Манчестър Сити и Астън Вила с по 43, Ливърпул с 36, Манчестър Юнайтед с 35, Челси с 34 и други.

