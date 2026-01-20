Акробатичен шедьовър лиши Борнемут от победа в Брайтън

Брайтън измъкна драматично равенство 1:1 срещу Борнемут в мач от 22-ия кръг на Висша лига, след като Хараламбос Костулас отбеляза с акробатичен удар в добавеното време. Попадението спаси домакините от загуба и запази преднината им от две точки пред Кристъл Палас на 12-ото място, както и точка аванс пред 15-ия Борнемут.
Двубоят предложи малко чисти ситуации пред двете врати и премина основно в битка за контрол върху топката. Гостите от Дорсет стигнаха до аванс през първото полувреме, когато Маркъс Тавърниър реализира дузпа и изведе Борнемут напред. До почивката Брайтън трудно намираше път към вратата и не успя да отговори с ясен голов шанс.
През втората част домакините владееха повече топката, но продължиха да срещат трудности в завършващата фаза. Резервата Хараламбос Костулас се превърна в неочаквания герой, след като в добавеното време засече с акробатичен удар и прати топката в мрежата за 1:1. За 18-годишния гръцки национал това бе второ попадение за сезона и първо от октомври насам.
Двата отбора отправиха общо седем удара към двете врати, а Брайтън стигна до деветото си равенство за сезона. Точката остави чайките в средата на таблицата, докато Борнемут пропусна възможност да се отдалечи по-сериозно от зоната на опасност след контролирана, но в крайна сметка недовършена визита.
Първенство на Англия по футбол, мачове от 22-рия кръг на Висшата лига:
Брайтън - Борнемут 1:1
От неделя:
Уулвърхямптън - Нюкасъл 0:0
Астън Вила - Евертън 0:1
От събота:
Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити 2:0
Челси - Брентфорд 2:0
Лийдс - Фулъм 1:0
Ливърпул - Бърнли 1:1
Съндърланд - Кристъл Палас 2:1
Тотнъм - Уест Хям 1:2
Нотингам - Арсенал 0:0
Арсенал води в класирането с 50 точки, следван от Манчестър Сити и Астън Вила с по 43, Ливърпул с 36, Манчестър Юнайтед с 35, Челси с 34 и други.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com