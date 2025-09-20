Започна V Балонена фиеста и Месец на българския театър в Белоградчик

За пета поредна година над град Белоградчик полетяха пъстри балони като част от фестивала

„Балонена фиеста”. Още от сутринта красиви балони се издигнаха от местността „Панаирище”,

а вечерта прекрасните „Трио сопрано“ направиха невероятен концерт по случай официалното

откриване на тазгодишната Балонена фиеста.

За първа година събитието ще продължи до 19 октомври, като пилоти от различни европейски

страни ще вземат участие със свои балони в него. Стартовата площадка за издигане е

местността „Панаирище” в Белоградчик. По време на фиестата хората ще имат и уникалната

възможност да летят със самолет или жирокоптер над Белоградчишките скали, като полета

продължава около 25 минути. Тази година посетителите на събитието ще могат също така да

участват и в редица вълнуващи допълнителни активности. Те включват приключенски пикник,

приключенска игра, джип сафари, разходки с АТВ, пешеходна разходка сред скалите,

дегустация на вина от региона и дегустация на бел муж.

За първи път в Белоградчик бе положено и началото на месец на българския театър. Първата

постановка, която се изигра в Народно читалище „Развитие – 1893 г.” бе „Българи от старо

време” по Любен Каравелов. Постановката бе със специалното участие на Николай Урумов,

която по негови думи е: „Един спектакъл, който разкрива и осмива човешките пороци, страсти

и недъзи във вечната им битка с морал, чест и достойнство, в тяхната непреходност от старото

към новото.” През месеца на българския театър жителите и гостите на града под скалите ще

могат да се насладят на 12 театрални постановки.

