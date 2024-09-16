Първи подробности за мелето в София. Кошмарно задръстване

11 мигранти е имало в черното „Ауди“, което помля няколко коли на столичното Околовръстно шосе в опит да избяга от полицията.

Мелето доведе до брутално задръстване, което се е образувало на столичното Околовръстно шосе, научи БЛИЦ от свой читател.

„Черно „Ауди“ с румънска регистрация прелетя с бясна скорост. Преследваха го полицаи. Шофьорът явно не успя да овладее немската машина и помете няколко коли“, обясни очевидец.

„Когато аудито спря, от него наскачаха мигранти. Явно затова е бил целият екшън“, добави той.

От думите му стана ясно още, че при инцидента са пострадали няколко души, които са били в ударените от аудито коли.

На мястото има три линейки и пожарна. Задръстването, което се е образувало заради инцидента, е в двете посоки на Околовръстното.

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