Казанлък се превръща в столица на хумора и изкуството с "Чудомирови празници 2026"

Казанлък отново ще се превърне в сцена на смеха, таланта и българския дух с провеждането на 32-рите „Чудомирови празници“. От 25 март до 1 април градът ще събере артисти, писатели, учени, музиканти и любители на хумора от страната и чужбина, за да отдадат почит на непреходното творчество на Димитър Чорбаджийски – Чудомир.



Тазгодишното издание на празника предлага богата и разнообразна програма, която съчетава традиция и съвременност – от изложби, театър и музика до иновативни градски формати и младежки инициативи.



Още преди официалния старт, жителите и гостите на Казанлък ще могат да се включат в нестандартния градски проект „Докосни ме с хумор“, който ще разпръсне из града кутии със смешки, както и в инициативата „Живите герои на Чудомир“, където емблематични персонажи ще оживеят по улиците.



Празниците ще бъдат открити официално на 25 март 2026 г. с тържествено поднасяне на цветя на гроба на Чудомир, последвано от изложба на млади художници – „Наследниците на Чудомир“, 3D mapping върху сградата на Община Казанлък и връчването на престижната 57-ма награда „Чудомир“ за къс хумористичен разказ. Вечерта ще завърши с театрални изпълнения, вдъхновени от творчеството на писателя.



Сред акцентите в програмата са:

– Деветото издание на „Училище за карикатура“ с водещи художници;

– Научната конференция „Никой не е по-силен от слабостите си“;

– Националните конкурси „Малките нашенци“ и „Присмехулници“;

– Театрални постановки от водещи български театри;

– Концерти, литературни премиери и срещи с автори;

– Детски и младежки инициативи, включително хакатона „Чудомир 2.0“.



Специално място заемат и изложбите – от класически до съвременни интерпретации, включително международно участие и творби, вдъхновени от Чудомировото наследство.

Празниците ще завършат символично на Деня на хумора и шегата – 1 април, с ￼награждаване на участниците в международния конкурс „Знаете ли Чудомир?“ и тържествен концерт с участието на изявени музиканти.

Паралелно с основната програма, в региона ще се проведат редица съпътстващи събития, включително изложби в населени места около Казанлък и юбилейната 10-годишна творческа работилница „Наследниците на Чудомир“.





„Чудомирови празници 2026“ отново утвърждават Казанлък като жив културен център, в който смехът не е просто развлечение, а форма на изкуство.





