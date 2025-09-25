Двойно по-скъпа синя зона и политически юмруци в София

София е изправена пред сериозно поскъпване на платеното паркиране.

Кметът Васил Терзиев предлага синята зона да стане 4 лева вместо сегашните 2, а зелената – 2 лева вместо 1 лев. Планира се и разширяване на обхвата на двете зони, както и удължаване на работното им време от 8:30 до 20:30 ч., като синята зона да работи и в неделя.

Всички тези идеи в момента са на етап обществено обсъждане и се основават на онлайн анкета сред гражданите.

Анкетата и доводите на управляващите

„За първи път Столична община прави подобна анкета. Самата бройка от 22 230 души е показателна. Хората казват, че в широкия център им отнема повече от 10 минути да паркират. Хората в тази анкета са от всички квартали на София. Смятаме, че тя е представителна извадка“, обясни в ефира на бТВ общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев. Според него анкетираните настояват платените зони да обхванат и южните квартали, както и районите „Банишора“ и „Изток“.

Остри реплики и обвинения в дискриминация

„Стигнахме до абсурдната ситуация „Попитахме 100 човека“ и те казаха – моля ви, увеличете ни синята зона двойно и направете навсякъде платено паркиране. Това мислите ли, че е сериозно“, попита от своя страна общинският съветник от БСП Иван Виделов. Той смята, че мерките ще утежнят ситуацията и ще създадат дискриминация според платежоспособността на хората.

Виделов дори предизвика Ставрев на бас догодина да правят лицеви опори пред общината, ако поскъпването наистина облекчи проблема с паркирането. „Просто колите, които ще виждате в центъра на София, ще са по-скъпи“, добави той.

Къде отиват парите и какво липсва

Спорът се изостри и около разпределението на приходите от платеното паркиране. „От ПП-ДБ предлагаме 60% от парите, които постъпват от паркирането, да се връщат в Столична община и да отиват за инфраструктура. В ЦГМ парите потъват 100% и те не ги харчат за паркинги, а за заплатите в градския транспорт“, посочи Ставрев.

„Първото създаване на синята зона беше с аргумента, че тези пари ще отидат за изграждане на паркинги. Покажете ми един паркинг, изграден с тези пари. Всички пари потъват в ЦГМ – дали под формата на бонуси, или на нещо друго“, контрира Виделов.

Той подчерта, че предложенията трябва да се изготвят от експерти, а не да се базират на анкета: „Трябва да има паркинги. Няма ли такива, нищо не правим, колкото и да вдигаме цените – просто ограничаваме хората според имуществените им възможности.“

