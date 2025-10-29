БАБХ Сливен с проверка за нерегламентирано изхвърляне на животински продукти

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Сливен реагира незабавно и извърши проверка на място по постъпила непотвърдена информация за изхвърлени странични животински продукти (кости) в района на бивша кариера в местността Казанджи баир, южно от с. Коньово, община Нова Загора.

При огледа е установено наличие на стари кости – странични животински продукти, изхвърлени на нерегламентирано сметище в района на кариерата.

ОДБХ – Сливен незабавно е информирала Община Нова Загора и Областната дирекция на МВР – Сливен. Съвместно с тях се предприемат действия по обезопасяване и почистване на терена, за да не бъде допуснато допълнително замърсяване или достъп на хора и животни. За случая е уведомена и Прокуратурата, като съвместните действия между институциите продължават.

Местността е отдалечена от населени места и в района няма водоизточници, което изключва риск за здравето на хората и животните.

Българската агенция по безопасност на храните напомня, че изхвърлянето на странични животински продукти извън определените за това обекти е строго забранено и подлежи на санкции.

