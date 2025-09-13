БАБХ извърши съвместна акция на обекти за растителна защита в Плевенско

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Плевен, съвместно със служители на ОД на МВР – Плевен, реализираха съвместна проверка на два обекта за растителна защита, собственост на една фирма, по сигнал на МВР.

В хода на контролните действия бяха установени продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност, забранени и преопаковани препарати за растителна защита, както и продукти за растителна защита, съхранявани в обеми над допустимите за продажба. В резултат на констатациите удостоверението на обекта ще бъде отнето и той ще бъде временно затворен. Проверката продължава, като предстои съставяне на актове за установените административни нарушения.

БАБХ ще продължи активния контрол върху търговията с продукти за растителна защита, с цел гарантиране на безопасността на потребителите и спазването на законодателството в сектора.

