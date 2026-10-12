Здравко Иванов пред СТАНДАРТ: Искаме туристът да остане в Девин за повече от ден

Девин вече не иска да бъде познат единствено с минералната си вода и СПА туризма. След 31% ръст на туристите през летния сезон общината гледа към по-голямата цел - повече гости през цялата година, по-дълъг престой и нови маршрути, които свързват природата, историята, кухнята и населените места. Пред кмета Здравко Иванов обаче стоят и тежки инфраструктурни задачи - пътят към Кричим, модернизацията на ВиК мрежата и изграждането на пречиствателна станция. В интервюто той говори и за инвестициите в училища и спорт, бъдещето на болницата и най-трудния въпрос за планинските общини - как младите хора да получат причина да останат и да работят в родния си град.

- Г-н Иванов, това лято Община Девин отчете сериозен ръст на туристите. Какво вече започва да дава резултат и каква е следващата голяма цел пред туризма?

Данните за летния сезон са много показателни - Община Девин отчита 31 процента ръст на туристите спрямо 2025 г. Това е резултат от съчетаването на няколко фактора. На първо място са минералната вода и СПА и балнеотуризмът, които са естествената ни визитна картичка. Но все повече хора търсят и природата, планината, възможностите за активна почивка, местната кухня и събитията.

За мен е важно, че Девин постепенно започва да се възприема не само като място за СПА почивка, а като цялостна туристическа дестинация. Голямото предизвикателство е да удължим престоя на туристите и сезона. Искаме човекът, който идва заради минералната вода, да остане и заради природата, културното наследство, събитията и възможностите, които предлагат Девин и населените места.

Семейният туризъм, активният туризъм, планинските маршрути, културно-историческите обекти и местната кухня трябва да бъдат част от една обща туристическа концепция. Първият Фестивал на родопския клин също беше точно в тази посока - да показваме не само природата и минералната вода, а и кухнята, фолклора, традициите и начина на живот.

- Пътят Девин-Кричим остава един от най-големите проблеми за общината. Какво решение очаквате от държавата и къде още хората ще видят подобрение на инфраструктурата?

Пътят Михалково-Кричим е стратегически за Девин. Това не е просто път за туристите. По него преминават жители, работници, доставки и тежкотоварен транспорт. Вече сме виждали колко тежки могат да бъдат последствията, когато трасето бъде прекъснато.

Нашето настояване към държавата е за трайно решение, а не само за аварийно възстановяване след всеки проблем. Необходима е цялостна политика за поддържането и укрепването на трасето, защото планинският терен създава постоянни рискове.

В същото време инвестираме и в населените места. Работи се по водопроводи в Брезе, Беден, Осиково и Михалково. В Гьоврен предстои основен ремонт на общинския път към Тешел-Триград, а в Триград се ремонтират общински улици. В Девин започна основен ремонт на улица „Техеран“, предстои довършването на улица „Шипка“ и ремонтът на улица „Ален мак“.

Не бих противопоставял града и селата. И двете са част от една община и инвестициите трябва да бъдат разпределяни според реалните нужди.

- Един модерен курорт не може без съвременна ВиК инфраструктура. Докъде стигна големият воден проект и пречиствателната станция?

-Това е един от стратегическите проекти за Девин. Не можем да говорим за модерен курорт, без да имаме съвременна водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Водопроводната мрежа на града е стара и амортизирана. В рамките на водния проект е предвидена подмяна на първите около шест километра водопровод, което е важна стъпка за намаляване на загубите и по-надеждно водоснабдяване.

Паралелно се работи по изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води и свързаната инфраструктура. За проекта е проведена процедура за инженеринг, включваща проектиране, авторски надзор и строителство на ПСОВ Девин с довеждаща инфраструктура.

Не искам да давам дата само за да прозвучи добре в интервюто. Важното е проектът да бъде реализиран качествено и да реши проблема дългосрочно. След приключването на подземната инфраструктура ще можем по-спокойно да продължим с възстановяването на улици, тротоари и паркови пространства.

- Освен минералната вода какво още трябва да открие туристът в Девин? Може ли историята, археологията и селата да задържат гостите за повече дни?

Равня е пример за това колко много потенциал има Девин извън минералната вода. Искаме археологическите обекти да бъдат проучени и представени по начин, който да бъде интересен и достъпен за туристите.

Ако трябва да покажа Девин за първи път на един турист, бих започнал с минералната вода и града, но след това бих го повел към природата - Девинската река, планината, екопътеките и местата около Девин, Триград и Гьоврен. Бих показал и местната кухня, защото тя е част от идентичността на Родопите.

„Чудесата на Девин“ според мен трябва да бъдат представени като общ маршрут - природа, минерална вода, история, археология, традиции и кухня. Именно това може да превърне едно посещение от еднодневна разходка в няколкодневно преживяване.

Затова е важен и Туристическият информационен център. Искаме той да бъде не просто информационно бюро, а своеобразна врата към цялата община - към Триград, Гьоврен, Беден, Брезе, Осиково, Селча, пещерите, природните маршрути и културното наследство.

- Девин инвестира сериозно в образование и спорт. Как тези инвестиции могат реално да помогнат младите хора да останат в града?

- Образованието и спортът са инвестиция в бъдещето на общината. Модернизацията на СУ „Христо Ботев“ е сериозна крачка напред - проектът е за близо 4,5 млн. лева и включва обновяване на отоплителната система, изолация, дограма, достъпна среда, фотоволтаична система, ремонт на класни стаи, санитарни помещения и физкултурния салон.

Новата зала за вдигане на тежести, носеща името на Карлос Насар, е създадена с подкрепата на проф. Николай Вълканов и дава възможност за подготовка на елитни състезатели при много високо ниво на условията.

Но не е достатъчно да имаме модерна сграда или спортна зала. Трябва да има съдържание - добри учители, треньори, специалисти и програми, които да мотивират младите хора.

Добър пример е и партньорството между „Девин“ ЕАД, хотел „Орфей“, „НЕК“ ЕАД и ПГЕ „А. С. Попов“. От учебната 2026/2027 година започва дуална форма на обучение, при която учениците ще съчетават училището с практическа подготовка в реална работна среда.

Ако едно дете може да получи добро образование, професия и перспектива за работа в родния си град, тогава вече имаме реален шанс да задържим младите хора.

- МБАЛ-Девин обслужва труднодостъпен планински район. Какво е най-важното за бъдещето на болницата?

-МБАЛ-Девин има стратегическо значение за общината и за целия планински район. За нас болницата не е просто общинско дружество, а част от сигурността на хората.

Предизвикателството с кадрите е общо за цялата система на здравеопазването, особено за малките и планинските населени места. Затова трябва да търсим различни механизми за привличане и задържане на медицински специалисти.

Нашият ангажимент е болницата да продължи да функционира и хората да имат достъп до медицинска помощ близо до дома си. В настоящия общински бюджет сме предвидили средства и за закупуване на нов мамограф.

- Девин има силен местен бизнес. Как успявате да превърнете това в реална подкрепа за града и има ли интерес от нови инвеститори?

Партньорството с бизнеса е изключително важно. Общината сама не може да реши всички проблеми, а бизнесът също има интерес от развитието на средата, в която работи.

През последните години „Девин“ ЕАД е подкрепило различни инициативи в образованието, културата и спорта. Имаме и подкрепата на проф. Николай Вълканов за спортната инфраструктура и залата на Карлос Насар.

Само през последните три години „Девин“ ЕАД посочва инвестиции и подкрепа за местната общност за близо 265 хил. евро, от които над 120 хил. евро са в образованието, културата и спорта.

Що се отнася до нови инвеститори, винаги водим разговори, но не бих искал да обявявам намерения, преди те да станат реални инвестиционни проекти. За нас е важно инвестициите да са устойчиви, да създават работни места и да са съобразени с природните ресурси на общината.

- Кои са големите проекти, които искате да видите реализирани през 2026 и 2027 г.?

На първо място е пътната свързаност. Девин има нужда от сигурна и предвидима връзка с Пловдив и вътрешността на страната. Пътят Михалково-Кричим е от ключово значение. Също толкова важно е подобряването на връзката по направлението Девин-Гоце Делчев.

Вторият голям приоритет е общинската пътна мрежа. Подготвили сме проекти за основен ремонт на приблизително 50 километра общински пътища и ще търсим възможности за тяхното финансиране.

Третият приоритет е ВиК инфраструктурата - продължаване на подмяната на амортизираните водопроводи, канализацията и развитието на пречистването на отпадъчните води.

Много важна посока остава и туристическата инфраструктура. Туристическият информационен център, археологическите обекти, маршрутите и подобряването на достъпа до забележителностите могат да свържат минералната вода с природата, културното наследство и населените места.

Ако тези направления получат необходимата държавна подкрепа, ефектът няма да бъде само за Девин. Той ще бъде за целия регион.