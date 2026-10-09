Влак-стрела свързва Сливница и София за 15 минути

Все повече столичани избират града ни за свой дом

- Г-н Стоилков, Сливница е община с интересна история, стратегическо местоположение и близост както до София, така и до сръбската граница. Как бихте описали Сливница днес – как се променя общината и кои са основните посоки, в които искате да я развивате през следващите години?

- Целта ни е ясно формулирана – да развиваме Сливница като спокойно, модерно и качествено място за живеене. Близостта до София има и позитиви, и негативи, а нашата задача е максимално да използваме предимствата и да ограничим недостатъците. Намираме се на международния път Европа–Азия, по стария римски път, който от хилядолетия преминава през нашата община. Това стратегическо положение дава възможности за развитие на лека индустрия и логистични центрове, но не искаме замърсяващи производства. Имаме и много добри природни дадености. Софийското равно поле свършва при Сливница, откъдето започват различен релеф, гледки и чист въздух. Всичко това ни дава естествени предимства. Амбицията ни е Сливница да се превърне в едно от най-добрите места за живеене в България. Разбира се, искаме да привличаме и туристи. Не сме типичен туристически район, но сме подходящи за еднодневен туризъм – само за 15–30 минути човек може да дойде от София, да се разходи, да спортува или да прекара свободното си време сред природата.

- През последните години се забелязва тенденция хората да се преместват в по-малки населени места около София и да пътуват до столицата за работа. Наблюдава ли се такъв прилив на нови жители и в Сливница?

- Да, тази тенденция съществува от години, но особено след пандемията от COVID-19 тя се засили значително. В Сливница вече имаме много нови жители – основно от София, но и от различни краища на България. Трудно е да се каже точният им брой, но със сигурност става дума за няколко хиляди души. Вече има инвестиционни намерения за изграждане на жилищни комплекси, а на някои места строителството и продажбите са започнали. За нас е важно този процес да бъде добре планиран. Не искаме хаотично строителство и се стремим да избегнем грешките, които други общини са допускали при бързото си разрастване. Анализираме както добрите, така и лошите примери и се стремим всичко при нас да бъде добре структурирано. Паралелно с жилищното строителство искаме да създаваме повече места за спорт, развлечения и свободно време. Именно затова започваме изграждането и на нов атракционен парк.

- Какво ще представлява той?

- През последните години този тип паркове набират популярност в Европа и по света. В България все още са сравнително малко, а амбицията ни е да направим нещо наистина добро. В момента разговаряме с различни компании и изчистваме проекта. Идеята е паркът да предлага различни атракции за деца и семейства – възможности за забавление, спорт и активен отдих. Предвиждаме мястото да бъде подходящо и за детски рождени дни и семейни посещения. В момента обсъждаме кои точно атракции да бъдат включени, защото възможностите са много и трябва да направим правилния подбор. Със сигурност обаче паркът ще бъде интересен не само за жителите на Сливница, но и за хората от София и околните населени места. Има много софиянци, които никога не са идвали в Сливница. Когато посетят града за първи път, често са изненадани колко бързо се стига и колко приятно е тук. След това немалка част от тях започват да се интересуват и от възможностите да живеят в общината.

- Една от най-важните теми за хората, които живеят извън София, е транспортната свързаност. Как се развива проектът за за бъдещата бърза железница между Сливница и столицата?

- Това е проектът на века за Сливница. Той може да преобрази общината изцяло. Ще бъдем още по-тясно свързани със София, но ще запазим самостоятелността си, което е огромно предимство. Строителството на новата железопътна линия върви с нормални темпове. Голяма част вече е изпълнена, а в София се изгражда и метростанция, която ще осигури удобна връзка с крайградската железница. И днес имаме влак между Сливница и София, но съществуващата линия е изграждана преди около 130 години. Новата железница ще бъде от съвсем друго поколение – модерен европейски транспорт, който ще позволява разстоянието между Сливница и София да се изминава за около 15 минути. От метростанцията пътниците ще могат с едно прекачване да достигат до двете линии на софийското метро. Така до центъра на София ще може да се стига за около половин час с градски транспорт. Затова планираме и сериозна инфраструктура около гарата – голям паркинг, стоянка за велосипеди с навес и видеонаблюдение, както и зарядни станции за електромобили. Искаме хората от селата и по-отдалечените части на общината също да имат удобен достъп до гарата. Затова планираме вътрешен транспорт, който да ги свързва с железницата.

- Имате ли вече яснота кога ще започне да функционира новата железница?

- Не бих искал да давам категоричен срок, защото става дума за огромен строителен проект. Надявам се в рамките на максимум две години влакът да заработи с пълния си капацитет.

Вече има участъци с нови релси, по които се движат влакове, а започнаха да пристигат и новите мотриси, поръчани от Министерството на транспорта. Една от новите мотриси „Шкода“ вече се движи по нашето направление. След като проектът бъде завършен, ще започнем активни разговори с БДЖ за достатъчно често движение на влаковете, така че услугата да бъде наистина удобна за хората.

- През май тази година Сливница направи важна крачка с откриването на Историческия музей. Каква е вашата визия за него и какво искате да видят и научат в него не само жителите на общината, но и туристите?

- Музеят е едно от най-естествените неща за Сливница. Градът е най-известен с боевете по време на Сръбско-българската война, но историята ни е много по-древна. Местното население и българската армия имат огромен принос за защитата на Съединението. Това е един от най-важните моменти в новата ни история и е повод за голяма гордост за Сливница.

Имаме обаче изключително интересна история и от много по-ранни периоди. Още в края на 80-те години в Сливница е открито тракийско светилище на бог Асклепий, а през общината преминава и старият римски път.

При изграждането на новата железопътна линия бяха извършени археологически разкопки и бяха открити изключително интересни останки от голяма пътна станция по римския път. Това е първата открита досега подобна станция по трасето. Около нея е имало население и обслужващ персонал. Открита е и сграда с над 20 помещения и зидове с дебелина около метър и половина.

В музея показваме само малка част от находките. Ако успеем да осигурим финансиране за продължаване на разкопките, вярвам, че там могат да бъдат открити още много ценни неща. Музеят е част от по-голямата ни идея за развитие на културния и историческия туризъм. Искаме да покажем както историята на Сливница от Сръбско-българската война, така и хилядолетното наследство на района.

Самата сграда също е много специална. Реставрирахме първата прогимназия в града, която беше пред срутване, и я превърнахме в модерен музей. Запазихме старата архитектура, зидовете и тухлите, но ги съчетахме със съвременна архитектура. Получи се наистина уникално място и едно от бижутата на Сливница.

- С увеличаването на броя на новите жители естествено идват и нови предизвикателства. Как общината се подготвя за нуждите на младите семейства – особено по отношение на детските градини и училищата?

- Това е един от въпросите, които следим много внимателно. С увеличаването на броя на новите жители вече имаме недостиг на места в детските градини. Затова успяхме да реставрираме стара училищна сграда и я превръщаме в модерна детска градина. В момента сме почти на границата на капацитета си, но ако не бяхме предприели тези действия навреме, през следващите години щеше да се наложи да връщаме деца заради липса на места. Затова действаме превантивно и планираме изграждането на още една сграда.

Искаме младите семейства, които избират Сливница, да знаят, че тук ще има място за децата им. При училищата засега нямаме такъв проблем. Имаме качествено образование и добри условия за спорт и свободно време. В момента ремонтираме и разширяваме едно от училищата, като изграждаме и нова столова.

- В навечерието на Деня на българската община какво е вашето послание към жителите на Сливница?

- Най-вече да са живи и здрави и да гледат позитивно на бъдещето. Сливница се развива и това трябва да ни радва. Хората трябва да се гордеят, че живеят в община с древна история, с огромен принос за защитата на Съединението и с добри перспективи за развитие. Искам жителите на Сливница да бъдат по-уверени и по-щастливи. Нашата задача е да работим така, че развитието на общината да носи по-добър живот за всички.