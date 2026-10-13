Инж. Красимир Герчев пред СТАНДАРТ: Разлог се променя с ясна визия - модерна инфраструктура, грижа за хората и зелено бъдеще

Разлог е община с уникална природа, богата история, съхранени традиции и хора, които пазят своята идентичност, но гледат смело към бъдещето. Съчетанието между природните и културните ни богатства и последователната работа за развитие превърнаха Разлог в разпознаваема туристическа и инвестиционна дестинация.

През последните години общината се промени значително. Инвестирахме в инфраструктура, образование, здравеопазване, спорт, социални услуги, култура и туризъм. Стремежът ни е не просто да изграждаме и ремонтираме, а да създаваме среда, в която хората да живеят спокойно, децата да растат в добри условия, а бизнесът да има възможности за развитие.

За мен най-важният измерител за развитието на една община са хората.

Затова всички наши инвестиции имат смисъл, когато водят до по-добър живот – по-добра инфраструктура, достъпно и качествено здравеопазване, модерни училища и детски градини, повече възможности за спорт и култура, грижа за възрастните и хората в неравностойно положение.

Силна инфраструктура – основа за развитие

Един от основните ни приоритети е модернизирането на инфраструктурата.

Над 40 километра водопроводна мрежа са подменени, а през последните две години са обновени водопроводите по повече от 20 улици в Разлог и в общината. Значителна част от транспортната и водоснабдителната инфраструктура вече е обновена.

Решихме и дългогодишния проблем с качеството на водата в Годлево чрез изграждането на нов водопровод, започнахме подмяната на водопровода на централната улица в Елешница. Продължихме с ремонта на основни междуселищни и вътрешни пътища, благоустрояване на улици и обществени пространства – улиците „Васил Бельов“ в Елешница и „Костадин Катранджиев“ Бачево са благоустроени.

Имаме готов проект за пътя за Добърско, в следващите месеци със средства на община Разлог ще се изгради модерна спортна площадка.

Санирани са читалищата в Горно Драглище и Елешница, реализира се вторият етап на ремонта на площадното пространство на град Разлог. Модерни спортни площадки открихме в Горно Драглище и Долно Драглище.

Предстои реализацията на нови проекти – изграждане на 800 метра екстремни велоалеи на Голак и нови алеи, както и реализираме проект за облагородяване на парка в Саровица.

Изцяло се обнови пътят Разлог – Бачево.

Модерно образование – инвестиция в бъдещето

Днес училищата в общината разполагат със съвременна образователна инфраструктура, модерно оборудвани кабинети и STEM пространства. Детските градини са обновени и превърнати в уютна и сигурна среда за най-малките. Училището в село Баня е санирано и се построи физкултурен салон. В Разлог работи един от малкото училищни кабинети за деца със специални образователни потребности.За нас инвестицията в образованието е инвестиция в бъдещето.

Здравето и човешкият живот са най-важни

Затова последователно инвестирахме в МБАЛ „Д-р Асен Велев“. Общинската болница е обновена и оборудвана със съвременна медицинска техника и апаратура, скоро ще разполага с нов висок клас ЯМР.

Особено важно е, че работим и за бъдещето на здравеопазването в региона. Заедно с ръководството на болницата популяризираме и създаваме кадрови медицински ресурс. Благодарение на мащабна рекламна кампания, близо 70 млади хора от региона са привлечени да изучават специалността Медицинска сестра.

Това е инвестиция не само в една болница, а в устойчивото здравеопазване на Разлог и региона.

Зелената община – с грижа към природата

Развитието има смисъл, когато е устойчиво.

Изградихме Регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда и работи в съответствие със съвременните изисквания за опазване на околната среда.

Продължаваме да инвестираме в зелени пространства, енергийна ефективност и проекти, които съчетават модерната инфраструктура с грижата за природата.

Искаме Разлог да бъде не просто чист и подреден, а зелен и устойчив град и община.

От минералните води – към силна СПА дестинация

Една от големите възможности за развитие на общината е минералното богатство.

Предоставянето на минералните ресурси за управление на общината създаде условия за развитие на СПА туризма. В село Баня бяха привлечени значителни инвестиции, изградиха се хотели и туристически комплекси и селото се утвърди като разпознаваема СПА дестинация.

Издадените разрешителни за ползване на минерални води създадоха предпоставки за устойчиво развитие на туристическия сектор и нови възможности за местната икономика.

Изграждането и откриването на новата минерална баня в Баня е още една стъпка в тази посока.

Голак – природа, туризъм и място за хората

Създадохме панорамна алея „Голак“ – място, което привлича туристи, но е преди всичко пространство за отдих, разходки и активен живот на жителите на Разлог.

Продължаваме да развиваме парковете, зелените пространства, алеите и обществените зони, защото съвременният град и община трябва да предлага не само инфраструктура, но и качество на ежедневието.

Спортът е инвестиция в здраво поколение

Сбъдва се една от големите мечти на Разлог – изгражда се нова спортна зала с капацитет 2400 места и възможности за практикуване на различни спортове.

В общината са изградени и обновени спортни и детски площадки. Създадохме нови възможности за спорт на открито, изграждат се нови съоръжения, а в училищата се подобрява спортната инфраструктура.

Дигиталната лаборатория в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ дава на младите хора още едно място за знания, срещи, творчество и развитие.

Социална политика с човешко лице

Грижата за хората е постоянен приоритет на общината.

Развиваме социални услуги и подкрепяме възрастните, хората в неравностойно положение и семействата, които имат нужда от помощ.

Изградихме нова социална инфраструктура, включително нов старчески дом, а новата минерална баня в Баня вече е част от възможностите за здраве, възстановяване и социален живот.

Разлог – целогодишна туристическа и културна дестинация

Разлог има нещо, което не може да бъде построено с европейски проект – своята идентичност.

Тя е в Старчевата, в Бабинден, в носиите, песните, танците и традициите, които се предават от поколение на поколение.

Но наред със съхраняването на традициите създадохме и нови културни събития, които вече са част от календара на общината.

„Пръски класика“ край езерото събира любители на класическата музика, джаза и балета. „Непреходна вечност“ в Елешница се превърна в мащабен празник на традиционните носии. „На армане с тъпане“, „Пее ми се, свири ми се, оро ми се игра“, „Бачево празнува“, „Звездите на театъра“, „Пирин пее“ и Международният кукерски карнавал допълват културния живот на общината.

Това е Разлог – място, в което традицията не е само спомен, а жива част от настоящето.

Развитие с ясна визия

Финансовият ресурс на общината нарасна значително – от около 6,5 млн. лева през 2010 г. до над 63 млн. евро през 2026 г. Това ни дава възможност да реализираме по-мащабни инвестиции и да планираме развитието с по-дългосрочен хоризонт.

Разбира се, пред нас остават още много задачи.

Построихме много, променихме облика на града и селата, но развитието продължава. Предстоят нови инфраструктурни проекти, нови инвестиции, нови възможности за спорт, образование, туризъм и социални услуги.

За мен най-важното е община Разлог да продължи да бъде добро място за живеене – модерно, чисто, зелено и сигурно.

Място, в което децата имат бъдеще, младите хора имат възможности, възрастните имат спокойствие, а хората с нужда от подкрепа знаят, че няма да бъдат оставени сами.

Това е нашата визия за община Разлог – развитие за хората.

Защото няма нищо по-ценно от здравето, човешкия живот и хората.