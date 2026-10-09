Боян Минков пред СТАНДАРТ: Младите избират Белоградчик за свой дом

Пешеходният парк „Зелениград” е новата гордост на града ни, заявява кметът Боян Минков

„Опера на върховете“ също продължава да се развива. Единадесетото издание беше най-мащабното

Днес Белоградчик е много по-активен

Голямата ни цел е Белоградчик да бъде разпознаваем не само заради скалите, а като място за живеене, култура, туризъм и инвестиции

- Г-н Минков, тази година Белоградчик отново беше домакин на „Балонена фиеста“, „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ – най-мащабните събития от културния календар на общината. Как оценявате събитията и интереса към тях?

- Тази година за пореден път видяхме колко силен е ефектът, когато съчетаем природата на Белоградчик с качествена културна и туристическа програма. „Балонена фиеста“ вече има собствена публика и се превърна в едно от събитията, които се очакват с интерес както от български, така и от чуждестранни посетители. Шестото издание през септември отново привлече хора в града и показа, че Белоградчик може да предлага преживявания, които трудно могат да бъдат предложени на друго място.

„Опера на върховете“ също продължава да се развива. Единадесетото издание беше най-мащабното до момента, с богата програма, а паралелно „Сцена на върховете“ разшири културния афиш с театър и незабравимите концерти на БТР, Тангра и Монт мюзик. Общо през лятото бяха предвидени 19 спектакъла в рамките на двата фестивала. Това вече не е просто културна програма – това е сериозен туристически продукт, който кара хората да планират своя продължителен престой в Белоградчик.

- Пешеходният парк „Зелениград“ вече е факт. Какво означава този проект за развитието на туризма в Белоградчик?

- Паркът обхваща около 1100 декара, а общата дължина на пътеките е над 11 километра. Обособили сме шест маршрута, които са свързани помежду си и дават възможност всеки човек да избере какво и колко иска да види. По тях има прекрасни горски участъци и впечатляващи скални образувания. Особено подходящо време за посещение е през есенно-пролетния сезон, когато листата са по-малко и скалните форми и панорамните гледки се разкриват още по-добре.

Паркът е част от дългосрочната ни визия Белоградчик да се утвърди като целогодишна туристическа дестинация, в която хората не идват само за няколко часа, а остават по-дълго и имат причина да се върнат. Когато един човек дойде тук, искаме да има възможност да има още една причина да остане. „Зелениград“ е точно такъв проект. Той показва, че Белоградчик има много повече какво да предложи и че тепърва откриваме потенциала на места, които са били пред очите ни, но дълго време са оставали неизползвани.

- Как се промени финансовото състояние на общината през последната година и кои ще бъдат основните Ви приоритети за развитието на Белоградчик в бъдеще?

- Увеличението на собствените приходи е резултат от няколко неща – по-добра събираемост, по-активно управление на общинската собственост и най-вече от постепенното раздвижване на местната икономика. Когато в града има повече туристи, повече събития, нови къщи за гости, заведения и бизнеси, това неминуемо се отразява и на приходите на общината.

За нас обаче е важно този ръст да не се приема просто като финансов резултат, а като възможност за нови инвестиции. Основните ни приоритети остават инфраструктурата, водоснабдяването, социалната политика, развитието на туризма и създаването на по-добри условия за местния бизнес. Финансовата дисциплина също остава ключова – вече доказахме, че една община може едновременно да изпълнява проекти и да не трупа нови задължения.

- Община Белоградчик работи по редица нови проекти. Кои са най-важните от тях и какво предстои да се промени?

- В момента сме насочили усилията си към проекти, които имат дългосрочен ефект върху живота в общината. Продължаваме с подобряването на пътната инфраструктура, работим по социалните услуги, изграждаме модерна лекоатлетическа писта, а паралелно с това подготвяме нови възможности за развитие на туризма.

Особено важно за нас е да не се концентрираме единствено върху Белоградчик. Искаме развитието да се усеща и в селата, затова работим по подобряване на инфраструктурата и условията за живот във всички населени места. В същото време продължаваме да търсим инвестиции, защото общината сама не може да бъде единственият двигател на икономическото развитие. Нашата задача е да създадем условия бизнесът да вижда Белоградчик като място, в което си струва да инвестира.

- Как оценявате постигнатото в Белоградчик до този момент?

- Най-важното е, че днес Белоградчик е много по-активен. Има повече събития, повече туристически интерес, нови инициативи, подобрена инфраструктура и повече увереност, че градът може да се развива.

Разбира се, далеч сме от това да кажем, че всичко е направено. Има още улици за обновяване, има инфраструктура, която трябва да бъде подобрена, имаме нужда от още инвестиции и работни места. Голямото предизвикателство е да превърнем интереса към Белоградчик в устойчив икономически резултат – туристът да не идва само за няколко часа, а да остава, да харчи в местния бизнес и да се връща отново.

- Какви са основните приоритети и проекти, които предстоят пред общината през следващата година?

- Следващият етап трябва да бъде свързан с надграждане. Не искаме просто да повтаряме направеното, а да преминем към следващото ниво. Ще продължим с инфраструктурните проекти, социалната политика и обновяването на обществената среда, но още по-силно ще работим за икономическото развитие и туризма.

Искаме Белоградчик да стане място, в което човек не просто идва да види скалите, а да има причина да остане няколко дни. Това означава повече събития, повече туристически услуги и по-добра свързаност между природното, културното и историческото наследство. Паралелно с това ще продължим да подкрепяме децата, спорта, местните общности и бизнеса.

Нашата цел за следващите години е ясна – Белоградчик да използва все по-голяма част от потенциала си и да се превърне в устойчив туристически, културен и икономически център на Северозапада.

- Каква е Вашата визия за Белоградчик в края на първия Ви мандат?

- Искам в края на първия ми мандат Белоградчик да бъде подреден, чист и светъл бутиков град. Искам да сме успели да подобрим инфраструктурата и условията за живот, но едновременно с това да сме запазили това, което прави Белоградчик уникален – природата, историята и неговия характер.

Искам да виждам повече млади хора, повече работещ местен бизнес и повече възможности за развитие. Искам туристите да не идват само за няколко часа, за да видят скалите и крепостта, а да остават за няколко дни, да посещават местните обекти, да се хранят в местните заведения, да използват туристическите услуги и да се връщат отново. Това означава, че трябва постоянно да развиваме туристическия продукт, културната програма и средата, която предлагаме.

Но най-вече искам човекът, който веднъж е дошъл в Белоградчик, да си тръгне с усещането, че трябва да се върне. Това е голямата ни цел – Белоградчик да бъде разпознаваем не само заради скалите, а като място за живеене, култура, туризъм и инвестиции. Град, с който хората се гордеят и в който младите виждат причина да останат или да се върнат.