Панихида за 10 години от атентата в Кербала

26 дек 13 | 14:05
Агенция Стандарт

Карлово. Панихида по повод 10 години от убийствения атентат в Кербала, при който загинаха петима български рейнджъри, ще бъде отслужена утре от 11 часа в Карлово.

По време на заупокойната молитва в новооткрития параклис "Св. Мина" пред паметта на убитите войници ще се поклонят всички техни колеги от 61-ва Стрямска механизирана бригада, където служеха майор Георги Качорин, старши лейтенант Николай Саръев и офицерски кандидати Иван Инджов, Антон Петров и Свилен Киров. След това ще се състои поклонение с поднасяне на цветя на паметника им пред военното формирование.

Преди 10 години на 27 декември след самоубийствен атентат на кола-бомба във военна база "Индия" в Кербала загинаха петимата български военни, а други 27 рейнджъри бяха тежко ранени. Тогава българският контингент участваше в операцията на Коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак.

Автор Агенция Стандарт
полк. Васил Арабаджиев - СОСЗР
преди 2 седмици

За загиналите български войници вина има и ген. Златан Стойков. Седмица преди атентата същият беше на инспекция в база Индия и не установи никакви слабости в организация на отбраната на базата. СОСЗР - Подуяне.

