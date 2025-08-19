Животът са променя кардинално за 3 зодии до дни

Под влияние на напрегнатия аспект на Луната и Юпитер представители на три зодиакални знака ще претърпят важни промени.

Емоциите ще се усещат по-остро от обикновено, а възприятието ще бъде особено засилено. За тримата късметлии от зодиака това време ще се превърне в своеобразно „огледало“, в което ще видят какво вече не им е от полза. Осъзнаването на остарелите нагласи и връзки ще тласне към вътрешна трансформация. Този период ще покаже, че е време да се сбогувате с миналото „аз“ и да продължите напред, пише YourTango.

Дева

Предстои ви натоварен, но смислен период. Изглежда, че идат промени, независимо дали ви харесват или не. Под влиянието на Луната и Юпитер ще трябва да се изправите лице в лице с истината, може би не най-удобната. Но не се страхувайте, тази истина ще ви даде основа за важни решения, които ще ви поставят на по-правилен път. Скоро ще се почувствате горди със себе си и с факта, че сте успели да се справите с това предизвикателство.

Стрелец

Естествената ви вяра в най-доброто понякога прави особено болезнено, когато виждате несъвършенства в себе си. Квадратурата на Луната с Юпитер ще подчертае тези области и това може да причини недоволство или тревожност. Но именно това недоволство ще се превърне в гориво за вашата трансформация. Ще решите да промениш нещо важно в себе си и ще го направите успешно. Няма да бягате от промяната, а ще я посрещнете с щедра усмивка.

Риби

Този период ви носи яснота. Нещо внезапно ще си дойде на мястото, дори и с нотка на изненада. Ще бъде хубаво да осъзнаете, че разбирането на себе си може да отвори пътя към нова, по-добра реалност. Понякога подобни промени се случват рязко, но вие знаете как да чакате и да наблюдавате развитието на нещата. В квадратура на Луната и Юпитер ще запазите вярата в благоприятен изход. Ще позволите на истинското си аз да излезе от сенките и това ще ви донесе радост и вътрешно освобождение.

