След 100 г. в неизвестност! Жълтият диамант на Хабсбургите се появи

Съкровището се появи в Канада, раздели Австрия и Италия

Жълтият диамант на Хабсбургите, известен като „Флорентинеца“, се появи отново след век изчезване и веднага предизвика буря сред дипломати и историци. Скъпоценният камък с тегло 137 карата, изчезнал по време на хаоса след Първата световна война, е бил тайно съхраняван в Канада. Потомците на последната императрица на Австрия и кралица на Унгария, Зита Бурбон-Пармска, потвърдиха, че легендарният диамант се е намирал десетилетия наред в банков трезор в Квебек - далеч от войните, границите и претенциите, които някога са го обграждали. Новината възроди не само спомена за отминали империи, но и дълбокия въпрос кой притежава историята, когато тя е изваяна от бижута.

Изгубеният камък

Новината беше първо публикувана от канадското издание The Globe and Mail и оттогава световните медии не спират да коментират неочакваното завръщане на един от най-прочутите скъпоценни камъни в историята. Според наследниците на Хабсбургите решението „Флорентинеца“ да бъде показан публично е израз на признателност към Канада - страната, която приела императорското семейство в най-тежките му години.

„Оставяме тези предмети тук, в Канада, от благодарност към страната, която даде на баба ми десет години мир“, каза в Монреал в своя реч Лоренц фон Хабсбург, внук на императрица Зита. „Това беше сигурно убежище за нея и ще бъде сигурно убежище и за бижутата“, допълни той. Според него решението не е било лесно, защото засяга семейна памет, но именно това придава на жеста дълбок символичен смисъл.

Решението на семейството предизвика силен интерес не само в Канада, но и в Европа. Диамантът, оценяван на милиони, не е просто украшение, а свидетелство за края на една епоха и за оцеляването на една династия в изгнание. Мнозина виждат в този акт и своеобразно примирение между минало и настояще, между континент, загубил своите корони, и държава, която ги е приютила.

Пътят на „Флорентинеца“

Историята на този камък започва далеч от Алпите, в слънчева Флоренция, в сърцето на Ренесанса. Там, в разцвета на изкуствата и политическите интриги, фамилията Медичи придобива необичаен жълт диамант, който става център на тяхната колекция. Наричан „Флорентинеца“ заради града, който го е прославил, камъкът се появява в официални портрети и церемонии като символ на власт и културно превъзходство.

След изчезването на последния представител на Медичите през 1737 г. Тоскана преминава под властта на Свещената Римска империя. Заедно с богатствата й диамантът става притежание на император Франц I и съпругата му Мария Терезия. Това е и началото на нова ера в историята му. В ръцете на Хабсбургите „Флорентинеца“ се превръща в символ на имперски блясък и приемственост, украсявал корони и портрети на владетели, преди да изчезне в бурите на XX век.

Според историците камъкът е бил използван и като дипломатически символ. Бил е излаган по време на важни преговори, за да подчертае богатството и стабилността на династията. Той олицетворявал величието на Хабсбургската империя, която някога владеела почти половин Европа, но също и нейната уязвимост, защото съдбата му е неразривно свързана с упадъка на самата империя.

Изгнанието на императрицата Зита

Когато Първата световна война приключва с поражението на Австро-Унгария, император Карл I и съпругата му Зита напускат Виена под натиск. Новата Австрийска република приема закона от 1919 г., с който експроприира цялото имущество на Хабсбургите. Но императорското семейство успява да изнесе най-ценните лични бижута, включително „Флорентинеца“. Първоначално те са укрити в Швейцария, после за кратко в САЩ, преди семейството да се установи в Канада.

Императрица Зита преживява бедност и изолация в Квебек. Нейните съседи я описват като жена, която въпреки императорското си минало варяла супа от глухарчета и пиела вода от чешмата, за да има какво да даде на децата си. Въпреки това тя често казвала, че в Канада е намерила мир, който Европа й е отказала. За местните тя била повече майка, отколкото бивша императрица. Била скромна жена, която пази в себе си тежестта на една рухнала империя.

Семейството скрива бижутата в банков трезор и по волята на Зита мястото трябва да остане тайна сто години след смъртта на съпруга й. През 2022 г. срокът изтича, но наследниците чакат още три години, преди да обявят тайната. Те решават, че камъкът трябва да остане в Канада - страната, която някога е приютила техните страхове и спомени. Решението им не е просто акт на благодарност, а и своеобразен исторически жест. То е признание, че понякога изгнанието може да бъде по-сигурно от трона.

Колекция от безценни бижута

Оказва се, че „Флорентинеца“ не е сам. Заедно с него в канадския трезор са открити и други бижута като изумрудения часовник на Мария Антоанета, инкрустирания с диаманти Орден на Златното руно и още множество скъпоценни предмети, пазени като семейни реликви. Общата им стойност се изчислява на десетки милиони долари, но историческата им стойност е неоценима. За Хабсбургите те не са просто ценности, а частици от минало, което е оцеляло благодарение на упоритост и вяра.

Потомците на Хабсбургите са създали канадски тръст, в който да се съхраняват всички ценности, а бенефициенти са техните наследници. Според министъра на културата на Квебек Матийо Лакомб провинцията вече работи с Националния музей на изящните изкуства, за да подготви бъдеща експозиция. Идеята е съкровището да бъде достъпно за обществеността, но без да се разкрива точният адрес на трезора, където се пази. Очаква се експозицията да се превърне в едно от най-посещаваните културни събития в Канада, тъй като малцина имат шанс да видят такава колекция, излязла сякаш от страниците на историята.

Правен спор след век тишина

Откритието обаче донесе не само възторг. В Австрия темата се превърна в горещ политически въпрос. Вицеканцлерът Андреас Баблер заяви, че ако се докаже, че диамантът е собственост на Република Австрия, ще започне процедура за връщането му. Законът за Хабсбургите от 1919 г. и държавният договор от Сен Жермен от същата година остават спорни основания за подобен иск. Политическата реакция показа, че дори век по-късно отношенията между държавата и някогашната й династия не са лишени от напрежение.

Настоящият глава на династията, Карл Хабсбург, отговори с категоричност. „Разбира се, проверихме много внимателно правните аспекти, включително чрез исторически и правни експертизи. Тези документи ясно доказват, че става дума за чисто частна собственост и че републиката няма претенции към тези предмети“, заяви той. Подчерта, че бижутата са били в Швейцария още през 1918 г., когато Австрия е приела закона за експроприация, и следователно никога не са били обект на отчуждаване.

Историкът Оливер Ратколб обаче не е съгласен. В интервю за австрийското радио той подчерта, че до днес не е направена независима проверка на казуса. „Ако всичко е толкова ясно, защо съкровището беше скрито толкова дълго“, пита Ратколб и настоява за международна експертна комисия. Той допълни, че подобни спорове за императорски имоти често отразяват не само правото, но и начина, по който една нация гледа на собственото си минало.

Италия и нейните претенции

Към спора се включи и Италия. От Флоренция дойдоха призиви за завръщането на диаманта там, където е бил закупен преди повече от четири века. Алесандро Драги, председател на парламентарната група на партията „Италиански братя“, заяви, че градът трябва да предприеме правни действия.

„Това не е обикновен предмет, а произведение на изкуството, което принадлежи изцяло на град Флоренция“, каза Драги. Той се позова на архивен документ от 12 октомври 1601 г., доказващ покупката на диаманта от Медичите. Според него „Флорентинеца“ е неразделна част от културното наследство на Великото херцогство Тоскана и символ на италианския Ренесанс.

Така един камък, оцелял през векове, революции и войни, се оказа в центъра на съвременен спор за национално достойнство и историческа памет. Италианските медии вече коментират възможността да бъде поискано дипломатическо посредничество, тъй като диамантът е не само историческа реликва, но и част от идентичността на Флоренция като град на изкуството и блясъка.

