Има два типа жени: такива, които се гримират добре, и такива, които добре че се гримират

Какво ще пиеш, дядо попе, ракия или вино?

- И бира, и бира!

Високият казал:

- Аз съм най-висок!

Дебелият казал:

- Аз съм най-дебел!

Красивият:

- Аз съм най-красив!

Глупавият:

- Аз съм най-глупав!

Умният:

- Аз съм най-умен!

Българинът казал:

- И аз...

- Деца, как вика котето?

- Мяуу...

- Как вика кучето?

- Бау, Бау...

- Как вика кончето?

- Събирам... стари... печки, перални и бойлери...

В час по география учителката пита учениците:

- Деца, къде се намира река Осъм?

Всички мълчат. След малко русото Наде вдига ръка.

- Кажи, Наде, - казва учителката.

- Ами, река осем се намира до река седем.

Нострадамус биел котката си и викал:

- Тука ли ще пикаеш след малко а, тука ли?

Седемнайсет блондинки седят и чакат пред една дискотека. Идва една брюнетка и ги пита:

- Какво чакате?

- Чакаме да дойде още една блондинка, че под осемнайсет не пускат.

Син пише писмо на майка си: "Скъпа мамо! Роди ми се син. Жена ми няма мляко и бебето сучеше от афроамериканка. Затова за една седмица то почерня."

Отговорът на майката: "Скъпи сине! Когато се роди ти, аз също нямах мляко и затова ти давах от крава, но рогата ти пораснаха чак на 30 години."

Двама селяни седят на ливада и гледат как самолет Ан-2 на селскостопанската авиация се клати насам-натам и накрая се разбива в някаква плевня Коментарът им:

- Каквато държавата - такива и терористите...

Политик преди избори:

- Моят конкурент, който вече е на власт цял мандат, безсъвестно ви крадеше през тези години! Всичко, за което ви моля, е - дайте ми шанс и на мен!

- Мило, разправят как вчера трима те хванали в гората и те изнасилили. Вярно ли е?

- А, глупости! Че това каква гора е - две дървета на кръст.

Руснак закъсал насред тундрата с джип.

След известно време видял да минава чукча и го помолил за помощ. Чукчата му отговорил:

- Две думи кажа и машина тръгне, обаче дай водка!

Руснакът му дал цяла бутилка и след като чукчата доволен я изпил, казал:

- Багер трябва.

Мъж пита жена си:

- Искаш ли да играем на каубои и индианци?

- О-о, искамм - кокетничи тя...

- Бeгай за "огнена вода" тогава.

Семейна кавга. Жената:

- Много обичам кучета, да си вземем вкъщи ...

Мъжът:

- Дума да не става!

Жената:

- Ама защо?

Мъжът:

- И аз обичам курвите, ама да си ме видела да ги взимам у дома?!

Мъж търси в шкафа брачното свидетелство и пита жена си:

- Мила, къде е онзи лист с доживотната присъда?

- Скъпи, това по-скоро е твоят пожизнен абонамент за трикратно хранене дневно.

Между приятели.

- Ожених се.

- Еее, браво!

- Не е браво, жената е много грозна.

- Еее, язък!

- Не e язък, има апартамент!

- Еее, браво

- Не е браво. Той изгоря.

- Еее, язък!

- Не e язък, тя беше вътре!

- Скъпа, вече ще живеем в скъп апартамент, както ти искаше!

- Ооо, скъпи, как се радвам! Купуваме си апартамент ли?

- Не, качиха ни наема.