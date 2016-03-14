Има два типа жени: такива, които се гримират добре, и такива, които добре че се гримират
Какво ще пиеш, дядо попе, ракия или вино?
- И бира, и бира!
Високият казал:
- Аз съм най-висок!
Дебелият казал:
- Аз съм най-дебел!
Красивият:
- Аз съм най-красив!
Глупавият:
- Аз съм най-глупав!
Умният:
- Аз съм най-умен!
Българинът казал:
- И аз...
- Деца, как вика котето?
- Мяуу...
- Как вика кучето?
- Бау, Бау...
- Как вика кончето?
- Събирам... стари... печки, перални и бойлери...
В час по география учителката пита учениците:
- Деца, къде се намира река Осъм?
Всички мълчат. След малко русото Наде вдига ръка.
- Кажи, Наде, - казва учителката.
- Ами, река осем се намира до река седем.
Нострадамус биел котката си и викал:
- Тука ли ще пикаеш след малко а, тука ли?
Седемнайсет блондинки седят и чакат пред една дискотека. Идва една брюнетка и ги пита:
- Какво чакате?
- Чакаме да дойде още една блондинка, че под осемнайсет не пускат.
Син пише писмо на майка си: "Скъпа мамо! Роди ми се син. Жена ми няма мляко и бебето сучеше от афроамериканка. Затова за една седмица то почерня."
Отговорът на майката: "Скъпи сине! Когато се роди ти, аз също нямах мляко и затова ти давах от крава, но рогата ти пораснаха чак на 30 години."
Двама селяни седят на ливада и гледат как самолет Ан-2 на селскостопанската авиация се клати насам-натам и накрая се разбива в някаква плевня Коментарът им:
- Каквато държавата - такива и терористите...
Политик преди избори:
- Моят конкурент, който вече е на власт цял мандат, безсъвестно ви крадеше през тези години! Всичко, за което ви моля, е - дайте ми шанс и на мен!
- Мило, разправят как вчера трима те хванали в гората и те изнасилили. Вярно ли е?
- А, глупости! Че това каква гора е - две дървета на кръст.
Руснак закъсал насред тундрата с джип.
След известно време видял да минава чукча и го помолил за помощ. Чукчата му отговорил:
- Две думи кажа и машина тръгне, обаче дай водка!
Руснакът му дал цяла бутилка и след като чукчата доволен я изпил, казал:
- Багер трябва.
Мъж пита жена си:
- Искаш ли да играем на каубои и индианци?
- О-о, искамм - кокетничи тя...
- Бeгай за "огнена вода" тогава.
Семейна кавга. Жената:
- Много обичам кучета, да си вземем вкъщи ...
Мъжът:
- Дума да не става!
Жената:
- Ама защо?
Мъжът:
- И аз обичам курвите, ама да си ме видела да ги взимам у дома?!
Мъж търси в шкафа брачното свидетелство и пита жена си:
- Мила, къде е онзи лист с доживотната присъда?
- Скъпи, това по-скоро е твоят пожизнен абонамент за трикратно хранене дневно.
Между приятели.
- Ожених се.
- Еее, браво!
- Не е браво, жената е много грозна.
- Еее, язък!
- Не e язък, има апартамент!
- Еее, браво
- Не е браво. Той изгоря.
- Еее, язък!
- Не e язък, тя беше вътре!
- Скъпа, вече ще живеем в скъп апартамент, както ти искаше!
- Ооо, скъпи, как се радвам! Купуваме си апартамент ли?
- Не, качиха ни наема.