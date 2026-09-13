Вицове за старт на седмицата
- Сине, къде пише колко килограма съм?- Бабоoo, слез от лаптопа Въпрос към радио "Ереван":- От какво зависи репутацията на жената?Отговор на радиото:...
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- Сине, къде пише колко килограма съм?- Бабоoo, слез от лаптопа Въпрос към радио "Ереван":- От какво зависи репутацията на жената?Отговор на радиото:...
Има два типа жени: такива, които се гримират добре, и такива, които добре че се гримират Какво ще пиеш, дядо попе, ракия или вино?- И бира, и бира!...
Мъж към съпругата си сънено: Скъпа, изключи телевизора? Не мога, мили, в киното сме -Как се прибра снощи?- Нормално... тъй или иначе щях да сменям те...
Полезно е да знаете: жената не пътува, за да гледа, а за да я гледат. - Търси те твоят приятел Петър - казва жена на мъжа си.- И какво каза?- Каза, ч...