Трус в Холивуд! Анджелина Джоли взе кардинално решение

Анджелина Джоли е на път да продаде историческия си дом в Лос Анджелис и да избяга в чужбина, твърди списание People. С това решение 50-годишната актриса ще се превърне в поредната звезда, която ще напусне Холивуд, и вече "обмисля няколко места в чужбина", където да живее.

Майката на шест деца иска да "обяви къщата за продажба" и да се премести, когато най-малките ѝ деца, близнаците Нокс и Вивиан, навършат 18 години следващата година. Тя споделя близнаците, както и 24-годишния Мадокс, 21-годишния Пакс, 20-годишната Захара и 19-годишната Шайло с бившия си съпруг Брад Пит.

Носителката на "Оскар" "никога не е искала да живее в Лос Анджелис постоянно", но "няма избор заради споразумението за попечителство с Брад", каза източник пред изданието, предава "Дир". Бившите съпрузи постигнаха споразумение с грозния си развод през декември 2024 г. след осемгодишна съдебна битка.

"Тя ще бъде много щастлива, когато вече ще може да напусне Лос Анджелис", добави източникът, разкривайки, че имението на Джоли е "исторически шедьовър".

Според информацията актрисата възнамерява да направи някои малки подобрения, преди да пусне дома на пазара. Историческото имение, някога собственост на емблематичния холивудски режисьор Сесил Б. ДеМил, е закупено от Анджелина през 2017 г. за малко над 24 милиона долара.

То е с шест спални, десет бани и е оборудвано със зашеметяваща архитектура, градини, библиотека и много други. Освен огромни градини с плувен басейн, имотът е заобиколен от буйна зеленина и ретро шикозни аркови фонтани. Тя купува дома само осем месеца след раздялата си с Пит.

Богатата холивудска история на имота започва през 1916 г., когато е закупен от ДеМил за по-малко от 28 000 долара. Той продължава да разширява имота, като купува съседния дом, който е бил собственост на легендата Чарли Чаплин, и ги обединява.

Джоли открито е говорила за желанието си да напусне Лос Анджелис през 2024 г., но каза, че трябва да остане в Калифорния, докато шестте ѝ деца навършат 18 години.

"Израснах в този град. Тук съм, защото трябва да бъда тук след разводa, но веднага щом навършат 18 години, ще мога да си тръгна", каза тя пред The Hollywood Reporter.

След като двете ѝ най-малки деца станат пълнолетни, Джоли каза, че планира да прекара "много време в Камбоджа" и да посещава "членовете на семейството си, където и да се намират по света".

Джоли ще се присъедини към редица други холивудски звезди, които напуснаха Лос Анджелис през последните години, включително Натали Портман, Марк Уолбърг, Ева Лонгория, Елън Дидженеръс и Порша де Роси, както и Роузи О'Донъл.

По-рано този месец се появиха съобщения, че Джоли преживява трудности със следващата глава от живота на дъщеря си Шайло, тъй като 19-годишната актриса е напуснала гнездото с предполагаемата си любов, танцьорката Киони Роуз.

