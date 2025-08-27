Трус в bTV! Решението на Зейнеб

Неочаквана промяна в ефира на bTV.

Зейнеб Маджурова изненадващо обяви, че се оттегля като водеща на "Преди обед".

Тя съобщи новината в стори в Инстаграм.

Ето какво сподели тя за последователите си:

"През месец май взех решението да се разделя с „Преди обед". За мен беше твърде голямо предизвикателство да съчетавам семейните си ангажименти с динамиката на ежедневния ефир, а в тази една година отново си припомних, че най-важното място за мен е това до децата ми. Телевизията остава мой професионален приоритет, но вярвам, че всяко решение трябва да се взема с мисъл за правилния момент. Дали беше правилният момент миналата есен да се върна на екран - не съвсем. Винаги съм смятала да го направя, когато децата започнат детска градина, но изкушението беше голямо, когато дойде покана от продуцентите. На които бих искала да благодаря за доверието и разбирането, което проявиха. Вярвам, че ни чакат още много професионални срещи. Затова - тази есен няма да бъда част от предаването. Разделих се с „Преди обед", но не и с Би Ти Ви. Така, че не казвам „сбогом", а само „до нови срещи"! За мен беше чест!"

